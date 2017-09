Lörrach Eine starke Truppe

Lörrach-Hauingen (ouk). Guten Zulauf hatte der FC Hauingen bei seinem Herbstfest am Wochenende. Schon am Samstagnachmittag begann der Festbetrieb mit neuem Wein und Gegrilltem. Am Sonntag lud der FC Hauingen dann zur traditionellen Metzgete ein.

Seit Sonntagfrüh standen die „Alten Herren“ in der Küche des Clubheims und bereiteten Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut und Kartoffelstock zu. Die Damenfußballerinnen bedienten. Sie hatten alle Hände voll zu tun, denn gegen Mittag füllten sich die überdachten Tische neben dem Fußballplatz schnell mit jungen und vor allem älteren Gästen. Sie komme jedes Jahr, erzählte eine Hauingerin: „Das Essen ist gut. Es schmeckt einfach.“ Zur Metzgete komme immer das halbe Dorf, vor allem ältere Hauinger, erzählte die Vorsitzende Katharina Keßler. Doch auch für alle, die Schlachtplatte nicht mögen, war gesorgt. Es gab auch Grillwürste, Kürbissuppe und Waffeln.

Während des Fests lief am Wochenende der normale Spielbetrieb Am Samstag richtete der FC Hauingen einen Spieltag der F-Jugend mit zehn Mannschaften aus. Hundert Kinder wuselten da über den Platz und brachten Leben auf das Vereinsgelände. Auch weitere Mannschaften spielten.

„Unser Verein befindet sich im Umbruch“, sagte Katharina Keßler. Man wolle erreichen, dass jüngere Mitglieder Verantwortung übernehmen, etwa in der sportlichen Leitung. Man wolle Abläufe besser strukturieren und vor allem den Nachwuchs weiter bringen. Der FC Hauingen habe Jugendteams in allen Altersklassen von den Bambinis bis zur A-Jugend, erzählte die 29-Jährige, die seit September 2016 Vorsitzende ist. „Außerdem sind wir der einzige Verein in Lörrach mit zwei Mädchenmannschaften.“

Der Verein sei immer auf der Suche nach Jugendtrainern, sagte sie. Auch Neulinge seien als Co-Trainer willkommen.