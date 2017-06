Lörrach Eine wichtige Stimme behinderter Menschen

Lörrach. Für die Dauer von fünf Jahren wird am Mittwoch, 12. Juli, ein neuer Behindertenbeirat gewählt. Weiterhin sucht die Stadt noch Kandidaten für diese ehrenamtliche Tätigkeit.

Zum dritten Mal stehen die Wahlen für einen neuen Behindertenbeirat an. Behinderte Bürger beraten in diesem ehrenamtlichen Gremium die Stadtverwaltung und den Gemeinderat in Belangen, die behinderte Menschen betreffen und einen Bezug zur Stadt haben.

Im Idealfall, wenn also genügend Bewerber vorhanden sind, besteht der Behindertenbeirat aus folgenden Gruppen schwerbehinderter Menschen: Menschen mit Körperbehinderung (drei Mitglieder), Hörbehinderte und gehörlose Menschen (ein Mitglied), Sehbehinderte und blinde Menschen (ein Mitglied), geistig behinderte Menschen (ein Mitglied), Senioren mit Behinderung ab 60 Jahren (ein Mitglied), Kinder und Jugendliche mit Behinderung (ein Mitglied) und Menschen, die aufgrund chronischer Krankheit behindert sind (ein Mitglied).

Noch bis zum 10. Juli können sich interessierte und selbst behinderte Menschen, die in Lörrach mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und einen Grad der Behinderung von mindestens 50 durch Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid nachweisen können, als Kandidaten aufstellen lassen. Wichtig ist das Interesse und die Bereitschaft sich mit Ausdauer gemeinsam mit anderen zu engagieren und bei Projekten und Stellungnahmen mitzuarbeiten.

„Bislang ist die Resonanz nach dem Wahlaufruf recht befriedigend – auch wenn weitere Kandidaten sehr gerne gesehen sind, so dass am Wahltag auch eine wirkliche Auswahlmöglichkeit besteht“, so Jan Wenner, Behindertenkoordinator der Stadt, der als Wahlleiter fungiert. „Gerade bei der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, deren Sitz die gesetzlichen Vertreter wahrnehmen, erscheint es besonders schwierig, Kandidaten zu finden, obwohl dieser Sitz in Zeiten von inklusiver Beschulung sehr wichtig ist um beispielsweise auch dieses Wissen in den Beirat einzubringen“.

Wer sich als Kandidat beziehungsweise Kandidatin für einen Sitz im Behindertenbeirat bewerben möchte, kann dies noch bis Montag, 10. Juli, bei der Stadt, Geschäftsstelle des Behindertenbeirats, Luisenstraße 16 schriftlich, oder per E-Mail an die j.wenner@loerrach.de, erklären. Der Bewerbung zur Kandidatur ist eine Kopie des Schwerbehindertenausweises beziehungsweise Feststellungsbescheides beizufügen und es soll angegeben werden, für welche Gruppe der im Beirat vertretenen Behinderten die Kandidatur erfolgt.