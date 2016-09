Nachrichten-Ticker

22:00 Bautzener setzen Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

Bautzen - Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in der vergangenen Woche haben mehrere hundert Bürger im sächsischen Bautzen ein Zeichen für Toleranz und Menschlichkeit gesetzt. Nach Polizeiangaben beteiligten sich am Abend mehr als 500 Menschen an einer Lichterkette. "Wir sind zufrieden mit der Resonanz, die Lichter leuchteten auf einer Strecke von einem Kilometer vom Heim der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge bis auf den Kornmarkt", sagte Bautzens SPD-Ortsvereinsvorsitzender Martin Schneider.

21:59 Oscar-Preisträgerin Kathy Bates mit Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Kathy Bates ist in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt worden. Die Schauspielerin erhielt die 2589. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood, teilten die Veranstalter mit. Bates erschien zu der Ehrung in einem weiß-grauen Kleid, begleitet von ihren Kollegen Shirley MacLaine und Billy Bob Thornton. Bekannt ist Bates vor allem für ihre Oscar-prämierte Hauptrolle in dem Horror-Hit "Misery" von Regisseur Rob Reiner nach einem Roman von Stephen King.

21:57 BVB für eine Nacht Spitzenreiter - HSV verliert erneut

Berlin - Borussia Dortmund hat für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB gewann am Abend mit 5:1 beim VfL Wolfsburg und setzte sich vor den bisherigen Spitzenreiter FC Bayern, der morgen gegen Hertha BSC antreten muss. Der Hamburger SV kassierte mit dem 0:1 beim SC Freiburg die dritte Niederlage in Serie, die Situation für Coach Bruno Labbadia verschärft sich. Eintracht Frankfurt setzte sich beim FC Ingolstadt 2:0 durch. SV Darmstadt 98 und 1899 Hoffenheim trennten sich 1:1.

20:57 Obama warnt bei letzter UN-Rede vor Mauerbau und Abschottung

New York - In seinem letzten Appell an die Vereinten Nationen hat US-Präsident Barack Obama eindringlich vor dem Bau von Mauern und der Abschottung einzelner Staaten gewarnt. "Eine von Mauern umringte Nation würde sich heute nur selbst einsperren", sagte er in einem Seitenhieb gegen den US-Republikaner Donald Trump, der sich um seine Nachfolge als Präsident bewirbt. Mit seiner letzten Rede bei der UN-Generaldebatte zielte Obama auch gegen Russland und Nordkorea. Er stellte dabei klar, dass selbst die "seltene Supermacht" USA die drängenden Krisen der Welt nicht alleine bewältigen könne.

20:45 Italiens Polizei sprengt Drogenhändler-Ring

Rom - Einen internationalen Drogenhändler-Ring mit engen Verbindungen zur Mafia hat die italienische Polizei gesprengt. Insgesamt 99 Verdächtige wurden verhaftet und fast fünf Tonnen Drogen beschlagnahmt, wie die italienische Finanzpolizei mitteilte. Neben Kokain, Heroin, Marihuana und Haschisch fanden die Beamten auch 554 000 Euro Bargeld sowie mehrere Fahrzeuge. Versteckt unter Fisch, Meeresfrüchten, Obst oder Gemüse wurde die Ware demnach aus dem Ausland nach Italien gebracht und dort weiter verteilt.