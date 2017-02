Von Ursula König

Kinder von der ersten Klasse bis zur Ausbildung begleiten zu können, das schätzt Ike Fischer am SAK-Stadtteiltreff Salzert. Gemeinsam mit Peter Geiselhardt ist er Ansprechpartner im Treff, der sich als eine Art „Schnittstelle“ zur Schule versteht. Zwischen Schulsozialarbeit und offener Kinder- und Jugendarbeit bietet sich hier ein großes Feld auf „neutralem“ Boden. Das sei ein großer Vorteil, erklärt Fischer. So lasse sich bei Problemen einfacher Kontakt mit den Eltern aufnehmen, und auch Einblicke in die Lebenswelt der Kinder seien leichter möglich. Begleitung von Kindern und Jugendlichen über einen längeren Zeitraum wird hier ebenso angestrebt wie ein starkes Gemeinwesen; also das Einbezogen sein in ein Netzwerk und die aktive Mitarbeit daran.

Fischer, der seit 2014 hier arbeitet, macht sich für seine Kollegen stark, die mit viel Engagement dazu beigetragen haben, den Stadtteil aufzuwerten: „Die Entwicklung des Salzert in den letzten Jahren ist auch ein Teilverdienst der sozialen Arbeit, die hier geleistet wird.“ Und dazu gehört die Einbindung in unterschiedliche Aktivitäten und Projekte.

Zu den offenen Angeboten für Kinder und Jugendliche von sechs bis über 18 Jahre gehören Tanzkurse, Spiel- und Sportangebote und gegenseitige Unterstützung sowie Austausch. Je nach Bedarf können im Einzelfall Angebote wie Bewerbungstraining oder Gesprächsangebote, beispielsweise in schwierigen Lebenslagen, wahrgenommen werden. Der Stadtteiltreff ist eingebunden in die Veranstaltung von Festen und Aktionen wie die Waldputzaktion „Walzert“, das Sommerfest oder den Winterzauber. Auch verbindliche Ferienangebote gehören zur Arbeit des SAK auf dem Salzert. Der Stadtteiltreff ist ab 14 Uhr für alle Altersklassen geöffnet und bietet ab 18 Uhr Jugendlichen ab 12 Jahren etwas mehr Freiraum für ihre Themen. Dabei steht „ComeIn“, für alle ab sechs Jahren, für Freunde treffen, spielen, chillen und vor allem Spaß haben.

„Activity“ betriff verschiedene Angebote ebenso wie der „Jugendtreff“ und freitags von 21.30 bis 3 Uhr spricht das „Nacht Sport-Projekt“ mit Fußball, Basketball und Badminton Jugendliche ab 14 Jahren an.