Lörrach Einsatz für Soziales im Dorf

Nachrichten-Ticker

06:46 Sonderermittler stellt Amri-Gutachten vor

Düsseldorf - Der Gießener Strafrechtsprofessor Bernhard Kretschmer wird heute in der Düsseldorfer Staatskanzlei sein Gutachten zum Terrorfall Anis Amri vorstellen. Das erfuhr die dpa aus Regierungskreisen. Die Landesregierung hatte Kretschmer im Januar als Sonderermittler beauftragt, um mögliche Fehler der Behörden im Umgang mit dem als Gefährder eingestuften Mann herauszuarbeiten. Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember in Berlin den bislang schwersten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden mit zwölf Toten verübt.

06:41 Bürgerliche gewinnen Parlamentswahl in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien hat die bürgerliche GERB amtlichen Angaben zufolge die Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Für die Bürgerlichen stimmten 32,74 Prozent der Wähler, teilte die Zentrale Wahlkommission nach Auszählung von fast 80 Prozent der abgegebenen Stimmen mit. Bei der vorgezogenen Wahl am Sonntag kamen die Sozialisten auf Platz zwei mit 26,79 Prozent der Stimmen. Amtliche Endergebnisse sollen binnen drei Tagen bekannt sein.

06:01 Lawine in Japan erfasst Schüler - Mehrere Tote befürchtet

Tokio - Eine Lawine auf einer Skipiste in Japan hat mehrere Schüler in die Tiefe gerissen. Sechs von ihnen zeigten keine Lebenszeichen, berichteten lokale Medien. Drei weitere Personen galten zunächst als vermisst. Mehr als 60 Oberschüler und Lehrer hatten sich auf dem Ski-Freizeitgelände in Nasu, nördlich von Tokio, befunden, als die Lawine am Morgen plötzlich niederging. Die Schüler hatten über das Wochenende an einem Bergsteigertraining teilgenommen, das heute zu Ende gehen sollte.

05:47 Haftbefehl für Südkoreas Ex-Präsidentin beantragt

Seoul - Südkoreas Staatsanwaltschaft hat nach Medienberichten einen Haftbefehl gegen die entmachtete Präsidentin Park Geun Hye beantragt. Es bestehe die Gefahr, dass Beweismaterial vernichtet werde, hieß es laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap in einer Erklärung der Ermittler zur Begründung des Antrags. Die Ermittler werfen Park unter anderem Bestechlichkeit und Machtmissbrauch vor. Das Verfassungsgericht hatte Park am 10. März ihres Amtes enthoben. Aus Sicht der Richter hatte sie ihrer Freundin Choi Soon Sil die Einmischung in Regierungsgeschäfte erlaubt.