Lörrach-Hauingen. Der Neujahrsempfang in Hauingen findet am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr, in der Festhalle Hauingen statt. Die Neujahrsansprache hält Ortsvorsteher Günter Schlecht, die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Hauingen. Dazu sind die Vertreter der Vereine und Organisationen sowie die Bürgerschaft eingeladen.

Die Holzversteigerung findet am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr bei der Saatschulhütte statt. Das Holzversteigerungskomitee hat ein zünftiges Programm organisiert.