Von Marco Fraune

Der „LöWe“ soll weiter brüllen. Die gemeinsame Kulturnacht in Lörrach und Weil am Rhein findet im nächsten Jahr eine Fortsetzung, wobei an kleineren Stellschrauben noch gedreht wird.

Lörrach / Weil am Rhein. Ein knappes Jahr nach der Premiere ist am Mittwochabend im Oberzentrums-Ausschuss in Weil am Rhein nochmals ein Schlaglicht auf die Premiere der Kulturnacht „LöWe“ am 29. April 2016 geworfen worden. So habe die Veranstaltung dazu beigetragen, dass Weiler die Lörracher Kulturangebote und Lörracher die Weiler Kulturangebote (besser) kennenlernen. „Die jeweiligen Kulturangebote waren vorher nicht so bekannt“, erkennt der Weiler Kulturamtsleiter Tonio Paßlick hier eine Veränderung zum Positiven, die mit der Kulturnacht erreicht worden sei.

Das Leitmotto habe daher „Entdeckung“ gelautet, was sich sowohl auf die Kulturschaffenden als Protagonisten als auch auf die Orte bezog. 12 000 Meter Kultur reichten dabei vom Lörracher Werkraum Schöpflin in Brombach bis zum Kesselhaus in Friedlingen, insgesamt waren es 27 Kulturstätten. „Wir waren sehr zufrieden mit dem Zustrom der Besucher“, erklärte Fabian Kropf, stellvertretender Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus bei der Stadt Lörrach. Vieles sei gut gelaufen, doch teilweise müsse noch an Stellschrauben gedreht werden. „Das Sponsoring wollen wir weiterentwickeln“, nannte Kropf ein Beispiel.

Die Planungen für die zweite Auflage der Kulturnacht „LöWe“ sind bereits angelaufen. So steht der Termin schon fest. „LöWe“ soll am 4. Mai 2018 seine erneute Anziehungskraft entfalten. Aktuell gehen die Organisatoren auf die Kulturschaffenden zu und fragen, wer Interesse hat, erneut oder auch erstmals mitzuwirken. Beim ersten Mal nicht dabei waren beispielsweise der Burghof und die Vitra. Diesen reichte bei der Vorbereitung der Premierenveranstaltung ein Vorlauf von neun Monaten nicht, wie Paßlick erklärte. Doch seinerzeit sei bereits das Interesse an der Teilnahme bei der Neuauflage signalisiert worden.

Bewährt habe sich der Einsatz des Shuttles, der die Kulturmeile miteinander verband. Dass in dem Bus ebenfalls Kultur geboten wurde, wird als Erfolg gewertet, sodass es auch hier nur um den Feinschliff geht. Dass beispielsweise Musikschüler in Museen auftreten, bewirke eine Vertiefung der Wahrnehmung, werten die Kulturverantwortlichen dies als Punkt, an dem ebenfalls angeknüpft werden könne.

Obwohl auch Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz die Kulturnacht als Erfolg wertete, erinnerte er daran, dass Menschen natürlich auch einfach aus eigenen Antrieb die Kulturangebote in der Nachbarschaft entdecken dürfen.