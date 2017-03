Lörrach Entscheidung war goldrichtig

Nachrichten-Ticker

04:39 Nach 250 Morden: Escobars Auftragskiller will in die Politik

Medellín - Er hat als Auftragsmörder in Diensten von Kolumbiens Drogenboss Pablo Escobar rund 250 Menschen erschossen und Tausende weitere Verbrechen koordiniert - nun will Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye" in die Politik. "Ja, ich will Senator werden", sagte er der dpa in Medellín. Nach mehr als 23 Jahren Gefängnis war er entlassen worden, weil er bei der Aufklärung der Taten des Medellín-Kartells kooperiert hat. Sein Leben wurde verfilmt. Im April will der Streaming-Anbieter Netflix die Serie zeigen.

04:38 Leichen von Vater und Sohn in Hamburg entdeckt - Vieles noch unklar

Hamburg - Der Tod eines Mannes und seines Sohnes in Hamburg gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. In der Nacht wollte die Polizei keine näheren Auskünfte zu dem Fall geben. "Es gibt möglicherweise im Lauf des Tages Neuigkeiten", sagte ein Sprecher am frühen Morgen. In einer Wohnung in Hamburg waren am Abend die beiden Leichen entdeckt worden. Die Todesumstände sind noch unklar. Die Feuerwehr habe am Abend die Wohnung geöffnet und die Leichen entdeckt. Der Sohn soll neun Jahre alt gewesen sein.

04:38 Angeklagter im "Horrorhaus"-Prozess sagt weiter aus

Paderborn - Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter will der Angeklagte Wilfried W. in der Verhandlung heute seine Aussage fortsetzen. Der 47-Jährige hatte in der Vorwoche erstmals Stellung genommen. Dabei stellte Wilfried W. seine mitangeklagte Ex-Frau als treibende Kraft dar und bezeichnete sie als Sadistin. Die Frau wiederum hatte ihn als Initiator der Quälereien hingestellt. Die 48 Jahre alte Angelika W. und ihr Ex-Mann Wilfried W. sollen über Jahre hinweg mehrere Frauen in das Haus nach Höxter gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen starben infolge der Quälereien.

04:08 Wohnung in Berlin-Neukölln gestürmt - Mann überwältigt

Berlin - Ein Mann hat in einer Wohnung in Berlin-Neukölln eine 62 Jahre alte Frau stundenlang in seiner Gewalt gehalten. Die Polizei drang in der Nacht in die Wohnung ein und befreite die Frau. "Der 63-Jährige wurde festgenommen", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Die Frau blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Zeuge am Nachmittag über den Notruf die Polizei alarmiert. Es hieß, ein Mann halte eine Bekannte in einer Wohnung fest und bedrohe sie mit einer Schusswaffe. Die Tochter der Frau konnte sich in Sicherheit bringen.

03:41 Bericht: Ivanka Trump soll Büroräume im Weißen Haus bekommen

Washington - Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, soll einen Bericht des Magazins "Politico" zufolge eigene Büroräume im West-Flügel des Weißen Hauses bekommen. Noch diese Woche solle die 35-Jährige mit Kommunikationsmitteln der Regierung ausgerüstet werden. Eine offiziellen Posten habe sie jedoch nicht, berichtet das Magazin unter Berufung auf den Anwalt der Trump-Tochter, Jamie Gorelick. Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner arbeitet bereits als Trumps Berater im Weißen Haus.