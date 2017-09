Lörrach Entspannen nach dem Abspann

Nachrichten-Ticker

03:47 Moskau und Minsk beginnen Militärmanöver "Sapad"

Minsk - Russland und Weißrussland beginnen heute das umstrittene Militärmanöver "Sapad". An der siebentägigen Übung in Weißrussland sind nach offiziellen Angaben aus Moskau etwa 12 700 Soldaten beteiligt. Zahlreiche westliche Staaten und die Nato gehen jedoch davon aus, dass die Teilnehmerzahl viel höher liegen könnte. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen rechnet mit bis zu 100 000 Soldaten. Zudem befürchten Kritiker, dass die russischen Soldaten nach der Übung nicht aus Weißrussland abziehen könnten.

03:44 Mindestens 25 Tote bei Brand in Religionsschule in Malaysia

Kuala Lumpur - Bei einem Brand in einer Religionsschule in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Das berichten örtliche Medien unter Berufung auf Notfallbehörden. Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte "Star Online", bei den Opfern handele es sich um Schüler und Lehrer. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

03:30 Berichte: "Sopranos"-Schauspieler Frank Vincent gestorben

Los Angeles - "Sopranos"-Schauspieler Frank Vincent ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren während einer Operation nach einem vergangene Woche erlittenen Herzinfarkt, berichten das Promi-Portal "TMZ" und der "Hollywood Reporter". Vincent spielte in der Serie einen Mafiaboss. Er wirkte auch in Martin Scorseses Mafia-Drama "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" mit. Seine "Sopranos"-Kollegin Maureen Van Zandt schrieb auf Twitter: "Wir haben heute einen aus unserer Familie verloren. Wunderbarer Schauspieler und großartiger Mann. Ruhe in Frieden, Frankie."

02:48 Nach Hurrikan "Irma": Zahl der Toten in Pflegeheim steigt

Miami - Die Zahl der Toten in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Florida ist auf acht gestiegen. Das hat die Polizei am Abend getwittert. In dem Heim war in Folge des Hurrikans "Irma" die Klimaanlage ausgefallen. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Polizeichef Tomas Sanchez sagt, man ermittle und schließe derzeit nichts aus. Die Toten waren laut einem Bericht des Senders Local 10 News zwischen 71 und 99 Jahre alt. Die Rettungsbehörden evakuierten das Heim und brachten mehr als hundert Menschen in Sicherheit.

02:04 Mitten in der Diesel-Krise: Merkel eröffnet Automesse IAA

Frankfurt/Main - Mitten in der Diesel-Krise kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei der Branchenmesse IAA mit wichtigen Automanagern zusammen. Die CDU-Chefin wird am Vormittag die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt zunächst offiziell eröffnen. Anschließend ist um 11.00 Uhr ein rund zweistündiger Rundgang über die Messe geplant. Merkel wird die Stände aller großen deutschen Autohersteller besuchen. Im Bundestagswahlkampf hatte Merkel die Autoindustrie angesichts des Abgas-Skandals kritisiert. Es habe "unverzeihliche Fehler" gegeben.