Lörrach. Beim 54. Regionalwettbewerb Jugend Musiziert, der am 4. Februar in der Städtischen Musikschule Lörrach ausgetragen wurde, schnitten Schüler der Lörracher Musikschule sehr gut ab.

Zwei Schülerinnen von Gesangslehrerin Susanne Hagen, die 16-jährige Naomi Westlake und die 19-jährige Askari Anarkali, erhielten je einen ersten Preis in ihrer Altersgruppe in der Kategorie Gesang Solo.

Naomi Westlake sang Werke von Mozart, Bach, Rossini sowie Eddie Cooley und wurde für ihre Darbietung mit 24 Punkten und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb von der Jury belohnt.

Mit Werken von Mozart, Stradella, Johann Baptist Strauss und Richard Strauss trat Askari Anarkali vor die Jury und erhielt 23 Punkte und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der vom 29. März bis zum 2. April in Heidenheim ausgetragen wird.

Manuel Pfeifer, Schüler von Grischka Brand, wurde in der Kategorie Drum Set (Pop) mit dem 1. Preis und 21 Punkten bedacht, er spielte ein eigenes Werk sowie Stücke von Steven Wilson und Chick Corea. Haojia Nathan Jin trat in der Kategorie Klavier Solo an. Er spielte Werke von Muzio Clementi und Robert Schumann. Der Schüler von Simon Rekers erhielt den 2. Preis.