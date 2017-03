Lörrach Es gibt keinen Rummel mehr

Lörrach (ndg). Es gibt in Lörrach keinen Jahrmarkt mehr (wir berichteten). Durch diesen erwarteten Beschluss hat der Gemeinderat mit einer über 600 Jahre währenden Tradition gebrochen – zumindest vorerst. So recht wohl war es Oberbürgermeister Jörg Lutz vor diesem Beschluss aber nicht zumute, denn er beeilte sich, diesen zu relativieren: „Wir wollen die Lörracher Markttradition nicht sterben lassen, sondern nur das aus der Not heraus geborene Provisorium Citymarkt beenden.“

Und so soll im Rathaus ein neues Jahrmarkt-Konzept ausgearbeitet werden. Als Standort für einen neuen Jahrmarkt schlug Gerd Wernthaler (Grüne) den Platz zwischen Stadtkirche und Burghof vor. Uwe Claassen (Freie Wähler) möchte, dass auch externe Fachleute in die Markt-Arbeitsgruppe eingebunden werden.

Einig waren sich die Fraktionen im Gemeinderat, dass das Defizit von 43 500 Euro angesichts des notwendigen Sparzwangs der Stadt nicht länger hinnehmbar war.