Lörrach Es hat gefunkt

Von Bernhard Konrad

Die Kulisse des Alten Markts: die große Bühne. Der Rhythmus der Fußgängerzone: der Soundcheck der Bands. Der Herzschlag des Zentrums: das Wummern der Bässe – seit gestern geben die Marktplatzkonzerte des Stimmen-Festivals in Lörrach den Ton an.

Lörrach. Hochsommer?? In der Stadt steigt das Fieberthermometer so oder so: Der Klang des Stimmen-Festivals ist in diesen Tagen weithin zu vernehmen – in einer unverwechselbaren Atmosphäre, in der die Vorboten der abendlichen Konzerte schon am Nachmittag gehört werden, in der sich die Proben der Bands gelegentlich zu formidablen kleinen Konzerten mit beachtlicher Zuhörerzahl entwickeln. In der „Stimmen“ den Soundtrack der Lerchenstadt bildet.

Am Mittwochabend machte mit Chaka Khan eine Ausnahmekünstlerin den Auftakt der Marktplatzkonzerte. Bei dieser stimmgewaltigen Premiere ließ das Publikumsinteresse noch ein wenig Luft nach oben. Dabei gilt die Grammy-Gewinnerin aus den USA als Soul und Funk-Ikone – sie hat mit dem Titel „I feel for you“ eine „Verbindung aus Funk, Hip-Hop und Rap geschaffen, die als Meilenstein genreübergreifender Musikentwicklung gilt“, schreibt das Stimmen-Team in seiner Ankündigung.

Als Support eröffnete die Freiburger Formation „Fat Cat“ den funkigen Abend musikalisch. Zuvor hatte Festivalleiter Markus Muffler bei seiner Begrüßung der Gäste die Situation an den Sicherheitskontrollen als „sehr entspannt“ beschrieben. Wie berichtet, veränderte „Stimmen“ sein Sicherheitskonzept aus gegebenem Anlass.

Muffler freute sich über die abermalige Zusammenarbeit mit Unicef Lörrach: Ein Becherpfand-Projekt kommt wie im vergangenen Jahr der Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen zu Gute. Getränkebecher können hierfür an speziellen Tonnen von Unicef auf dem Festival-Gelände abgegeben werden. Das Pfand wird damit automatisch gespendet.

Eine ausführliche Konzert-Kritik veröffentlicht unsere Zeitung in der Donnerstags-Ausgabe.