Lörrach „Fairer Handel ist in aller Munde“

Leben verändern durch Wandel im Handel – dieses Motto unterstützt der Weltladen „Milch-Hüsli“ in Stetten. Angeboten werden fair gehandelte Waren aus der Dritten Welt. In diesem Jahr feiert der Weltladen sein 35-jähriges Bestehen. Beim gestrigen Geburtstagsfest stellte der Laden sechs Plakate der Initiative „Romero“ aus.

Von Lara Hackmann

Lörrach. „Toll, dass aus einem kleinen Verein dieser Laden entstehen konnte. Und jetzt ist er schon 35 Jahre alt“, freute sich Ladenleiterin Monika Heindl im Gespräch mit unserer Zeitung. 1980 hatte sich eine Jugendgruppe zusammen geschlossen, um den Verein „Aktion Dritte Welt“ zu gründen. Sie setzten sich für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in Afrika und Lateinamerika ein.

Den Menschen den fairen Handel näherbringen

Nach nur zwei Jahren wollten sie mehr erreichen: Sie eröffneten den Weltladen „Milch-Hüsli“. „Sie wollten etwas Konkretes machen und nicht nur Spenden erwirtschaften. Mit dem Weltladen können Menschen auf eine andere Weise helfen“, erklärte Marie-Antoinette Biesel vom Ladenteam.

Der Weltladen in Stetten setzt sich für fairen Handel ein. Das Team besteht derzeit aus 27 Mitgliedern, die alle ehrenamtlich arbeiten. Ihre Aufgabe: Auszeichnen der Ware und die Beschäftigung mit den Zielen und Grundsätzen des fairen Handels. Zum Sortiment gehören Lebensmittel und Waren aus dem Kunsthandwerk.

Das „Milch-Hüsli“ bringe den Menschen den fairen Handel näher, erzählte Biesel. „Die Weltläden haben angefangen und die Supermärkte zogen nach. Es gibt viele Fair Trade - Produkte in den Läden. Man merkt, dass das Milch-Hüsli und der Verein Gedanken in Gang gesetzt haben. Die Menschen wissen jetzt, was es bewirkt, wenn man in einen Weltladen geht. Fairer Handel ist in aller Munde.“

Jedes Jahr startet das „Milch-Hüsli“ eine Kampagne zum Weltladentag. Seit drei Jahren ist die Kampagne „Mensch.Macht.Handel.Fair“ nun schon erfolgreich. Die Grundidee laut Heindl ist es, Supermärkte dazu zu animieren, dass sie sich um die Lieferketten kümmern.

Den Erfolg der Kampagne kann Biesel deutlich sehen: „Es sind kleine Schritte, aber die bewirken viel. Von einer Bekannten habe ich erfahren, dass sogar die Kinder in der Schule vermehrt darauf schauen, welche Kleidung sie tragen. Sie achten auf die Etiketten und merken, dass der Pullover von weit weg kommt und dass sie den Hersteller-Namen schon mal im Fernsehen in einem negativen Kontext gehört haben.“

Um mit der Jubiläumsfeier noch mehr zu bewirken, zeigte der Weltladen gestern eine Ausstellung der Initiative „Romero“. Sechs Plakate wurden im Laden und im Schaufenster ausgehängt. Die Idee dahinter: Menschen über die Möglichkeiten als Konsumenten in der landwirtschaftlichen Produktion und im Lebensmittelhandel zu beeinflussen. „Mit dieser Ausstellung wollen wir Fakten über die Ananasproduktion, den Orangensaft und die Müllverschwendung aufzeigen. Man muss sich Gedanken machen, ob man das unterstützen will oder was man mit seinem Verhalten verändern könnte“, erzählte Heindl. Jedes Plakat steht für sich selbst, doch die gemeinsame Botschaft ist klar: Den fairen Handel weiter voran treiben.

Für die Zukunft wünschen sich Heindl und Biesel längerfristige Engagements vieler ehrenamtlicher Mitstreiter, damit auch den nächsten 35 Jahren „Milch-Hüsli“ nichts im Wege steht.