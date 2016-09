Lörrach (was). Sie sind bekannt aus zahlreichen Volksmusik- und Schlagersendungen und verbreiten mit ihrer Musik durchweg gute Laune: Die Schwarzwälder Volksmusikstars „Feldberger“ mit ihrem Frontmann Hansy Vogt. Am 2. Oktober werden sie auf Initiative der Südwestdeutschen Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) ab 17 Uhr im Burghof Lörrach ihr Programm „Eine wunderbare Zeit“ einem ausgewählten Publikum vorstellen. Karten dafür gibt es ausschließlich bis zum 15. September auf der Homepage der SWEG zu gewinnen. „Das wird ein Hautnah-Konzert“, verspricht Sänger und Gitarrist Hansy Vogt, der gestern zusammen mit seinen Bandkollegen Christoph Laubis (Akkordeon), Lothar Böhler (Bass) und Joe Kuttruf (Schlagzeug) Lörrach besuchte und auf dem Alten Markt kräftig die Werbetrommel für das Exklusiv-Konzert rührte. Dafür seien sie extra mit einem SWEG-Bus auf den Markt gefahren, sagt Vogt und ergänzt schmunzelnd: „So ganz alleine im Bus, das war ein Erlebnis.“ Für das Konzert am 2. Oktober verspricht er die „typische Spaß- und gute Laune-Musik“, die die Feldberger seit 29 Jahren ausmacht: „Die Leute werden eingeladen, bei uns ihre Alltagssorgen abzulegen.“ Um sie in Stimmung zu bringen, dürfen auch die Hits der Feldberger an diesem Abend nicht fehlen. „Wir werden natürlich unsere bekannten Hits wie ’Edeltraud’ oder unseren offiziellen Song zum Schwarzwald ’Herzerfrischend echt’ spielen. Die Zuschauer erwarten aber auch ein paar Gassenhauer und Schunkelstücke“, verrät Vogt. Er freut sich sehr, mal wieder in Lörrach und im Burghof aufzutreten – sei dies doch „ein tolles Haus“. Hintergrund der Konzert-Aktion ist die einjährige Werbepartnerschaft der SWEG mit dem Moderator und Sänger. Für die An- und Abreise zum Konzert bietet das Verkehrsunternehmen den Gewinnern die Möglichkeit, mit einem Sonderbus ab Weil am Rhein, Kandern oder Welmlingen zu kommen. Nähere Infos dazu sowie das Teilnahmeformular zum Gewinnspiel im Internet unter: www.sweg.de/hansyvogt