Nachrichten-Ticker

22:02 Kamerun gewinnt den Afrika-Cup

Gabun - Kamerun hat zum fünften Mal den Afrika Cup gewonnen. Das Team gewann am Abend in Gabun das Endspiel gegen Rekordsieger Ägypten mit 2:1. Kamerun qualifizierte sich damit für den Confed-Cup in Russland, wo das Land am 25. Juni in der Vorrunde auf Weltmeister Deutschland treffen wird. Arsenal-Profi Mohamed Elneny brachte die Ägypter zwar in der 22. Minute in Führung. Doch Nicolas N'Koulou von Olympique Lyon (59.) und Vincent Aboubakar von Besiktas Istanbul (88.) trafen danach für Kamerun.

21:53 Frankfurt gewinnt Derby - Augsburg siegt in letzter Sekunde

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat das Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga gewonnen und den Abstieg des SV Darmstadt 98 wieder ein Stück wahrscheinlicher gemacht. Die Eintracht besiegte den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Darmstadt mit 2:0. Ein Elfmeter-Tor von Makoto Hasebe in der 74. Minute und ein Treffer von Ante Rebic sieben Minuten vor Schluss bescherten dem Favoriten einen späten, aber verdienten Sieg. Im anderen Sonntagsspiel gewann der FC Augsburg gegen Werder Bremen mit 3:2. Dem Augsburger Siegtreffer erzielte Raul Bobadilla in der Nachspielzeit.

21:44 Fast halbe Million Demonstranten in Rumänien auf der Straße

Bukarest - In Rumänien haben am Abend nach Schätzungen einheimischer Medien fast eine halbe Million Menschen bei landesweiten Straßenprotesten den Rücktritt der sozialliberalen Regierung verlangt. Dass Ministerpräsident Sorin Grindeanu die umstrittene Eilverordnung, die den Kampf gegen Korruption eingeschränkt hatte, zurückgenommen hat, hielt die Menschen nicht von neuen Protesten ab. Allein in der Hauptstadt Bukarest gingen etwa 250 000 Menschen auf die Straße.

20:44 LGBT-Gemeinde protestiert gegen Trumps Einreiseverbot

New York - Mitglieder der LGBT-Gemeinde aus Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern haben in New York gegen das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot protestiert. Tausende versammelten sich Medienberichten zufolge vor der berühmten Schwulen-Bar "Stonewall Inn", darunter auch New Yorks Senator Chuck Schumer. Mit Schildern in Regenbogenfarben und der Aufschrift "Resist", übersetzt "Widerstand", zeigten sie sich solidarisch mit den betroffenen Reisenden aus den vorwiegend muslimischen Ländern.

20:43 Größte Segelyacht der Welt verlässt Kiel

Kiel - Die größte Segelyacht der Welt hat Kiel verlassen und ist auf dem Weg nach Südspanien. Die Kieler Werft German Naval Yards hatte die "Sailing Yacht A" für den milliardenschweren russischen Eigner Andrej Melnitschenko gebaut. Die offizielle Übergabe an ihn ist für das späte Frühjahr vorgesehen. Die keilförmige Yacht hatte der Designer Philippe Starck entworfen. Sie ist knapp 143 Meter lang und fast 25 Meter breit. Offizielle Angaben über den Preis gibt es nicht. Spekuliert wird über einen Preis von 400 Millionen Euro. Die Yacht verfügt über eine Panorama-Lounge und ein eigenes U-Boot.