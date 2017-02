22:25 Glücklicher Sieg im Abstiegskampf: Bremen gewinnt in Wolfsburg

Wolfsburg - Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte geholt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri gewann am Abend das Nordduell beim VfL Wolfsburg überaus glücklich mit 2:1 und verließ Relegationsplatz 16. Serge Gnabry brachte die Bremer mit seinen Saisontoren neun und zehn früh in Führung, nach dem Anschlusstreffer durch den Spanier Borja Mayoral stürmten fast nur noch die Wolfsburger. Bremen und Wolfsburg haben jetzt beide 22 Punkte.

21:53 Kerber verpasst Tennis-Finale von Dubai - Keine Chance auf Platz eins

Dubai - Angelique Kerber hat den Final-Einzug in Dubai verpasst und damit keine Chance, in der kommenden Woche auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste zurückzukehren. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin verlor trotz einer Aufholjagd 3:6, 6:7 (3:7) gegen Jelina Switolina aus der Ukraine, der sie auch in den beiden vorangegangenen Duellen unterlegen gewesen war. Hätte Kerber das Turnier gewonnen, hätte sie die Amerikanerin Serena Williams erneut an der Spitze abgelöst.