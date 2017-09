Lörrach „Freier und schräger“

Nachrichten-Ticker

18:53 Trump und Xi telefonieren vor UN-Generaldebatte zu Nordkorea

Washington - US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping haben in einem Telefonat ihr Bekenntnis zur Umsetzung der harten UN-Sanktionen gegen Nordkorea bekräftigt. "Die beiden Staatsmänner bekannten sich dazu, den Druck auf Nordkorea zu maximieren, durch die energische Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Xi wird nicht zu der UN-Generalversammlung Dienstag und Mittwoch in New York reisen, bei der Trump erstmals eine Rede halten wird. Nordkorea ist eines der brennendsten Themen bei der Versammlung.

18:51 Suche nach Täter von Villingendorf läuft am Dienstag weiter

Villingendorf - Nach der Bluttat in der Schwarzwaldgemeinde Villingendorf suchen die Ermittler weiter nach dem Mann, der zwei Erwachsene und seinen sechsjährigen Sohn erschossen haben soll. Anders als geplant, muss die Suche in dem letzten von drei Waldstücken rund um den Ort morgen fortgesetzt werden. Sie wurde wegen schlechter Witterung und dem dichtem Bewuchs und Unterholz unterbrochen, so die Polizei. Der tatverdächtige Mann ist Kroate und stammt nach dpa-Informationen aus Bosnien. Die Ermittlungen richteten sich zunehmend auf dieses Land.

18:48 Rohingya-Krise verschärft sich weiter

Cox's Bazar - Die humanitäre Krise der Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch spitzt sich dramatisch zu. Der Wetterdienst des Landes warnte vor Stürmen und Monsunregen in der südlichen Region um den Bezirk Cox's Bazar, wohin nach UN-Angaben seit dem 25. August mehr als 410 000 Rohingya geflüchtet waren. Viele von ihnen schlafen im Freien, da die Flüchtlingslager längst voll sind. Zwei Migranten wurden von wilden Elefanten totgetrampelt - darunter ein zweijähriges Kind. Die Bundesregierung trägt 60 Millionen Euro zum Nothilfefonds der UN bei, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.

17:51 Bundesinnenministerium prüft Konkretisierung des PKK-Verbots

Berlin - Das Bundesinnenministerium prüft eine weitere Konkretisierung des Verbots der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ein Ministeriumssprecher sagte, es müsse geklärt werden, ob die Handreichung an die Länder zum Verbot bestimmter Kennzeichen der Organisation ausreiche. Bei einem kurdischen Kulturfestival waren Bilder des PKK-Führers Abdullah Öcalan gezeigt worden, die aus Sicht des Bundesinnenministers unter das Verbot fallen. Die Kölner Polizei beruft sich darauf, dass in einem Verbots- Katalog nur ein bestimmtes Öcalan-Bild aufgeführt sei. Das türkische Außenministerium hatte wegen des Bildes den deutschen Botschafter einbestellt.

17:24 Trump kritisiert UN für "Bürokratie und Misswirtschaft"

New York - US-Präsident Donald Trump hat die Vereinten Nationen als zu bürokratisch und schlecht geführt kritisiert. "Wegen Bürokratie und Misswirtschaft haben die UN ihr volles Potenzial nicht erreicht", sagte Trump bei seinem ersten Auftritt bei den UN in New York. Das Budget der Weltorganisation habe sich seit dem Jahr 2000 um 140 Prozent vergrößert und die Zahl der Mitarbeiter seitdem verdoppelt, sagte Trump. UN-Generalsekretär António Guterres bekräftigte nach Trumps kurzer Ansprache seinen Reformwillen. Die USA zahlen sowohl zum Budget für die 16 weltweiten UN-Friedenseinsätze als auch zum regulären UN-Budget den mit Abstand größten Beitrag.