Lörrach Frühsport macht fit für den Tag

Raus aus den Federn, rein in die Sportschuhe heißt es beim ersten Badenova Frühsportevent. Viermal in vier Wochen geht es „Mit Energie in den Tag“. Jeder kann kostenlos an dem Fitnessprogramm in Lörrach teilnehmen – egal auf welchem Leistungsniveau er sich befindet.

Lörrach (ndg). Ziel des neuen Sportangebots von Badenova ist es, die Lörracher nachhaltig für den Sport zu begeistern. Der Energieversorger Badenova versteht sich dabei wortwörtlich als „Energielieferant“, der die Bürger der Region mit Energie in den Tag starten lässt. Jeder kann an der vierwöchigen Veranstaltung teilnehmen. „Begonnen wird immer um 7 Uhr. Eine Uhrzeit bei der es keine Ausreden gibt. Außer den Sportschuhen muss nichts mitgebracht werden“, so Roland Weis, Leiter der Badenova-Unternehmenskommunikation. „Für jeden der sich motiviert, wartet eine kleine Überraschung.“

Angeleitet wird das 30-minütige Workout von erfahrenen Fitnesstrainern der Firma „Gesundheitsförderung bewegt“. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements spezialisiert. „Wir freuen uns darauf mit den Teilnehmern gemeinsam ’bewegt’ in den Tag zu starten“, betont Katja Schleibinger von „Gesundheitsförderung bewegt“. Sie führt seit vielen Jahren auch betriebliche Kurse für die Mitarbeiter des Energieversorgers durch.

Bei dem Freilufttraining kombiniert das Trainerteam unterschiedlichste Fitnesselemente. Von Ausdauerübungen über Krafttraining – bei dem Workout ist für jeden etwas dabei. Die ausgebildeten Trainer zeigen, dass Kniebeugen, Sit ups & Co. an der frischen Luft sehr viel Spaß machen können. Die Übungen werden jeweils vorgemacht. Die Trainingseinheiten können je nach persönlichem Fitnesslevel angepasst werden.

In Lörrach wird die Veranstaltung ab dem 23. Juni immer um 7 Uhr auf der Sportanlage Grütt auf dem Gelände des FV Lörrach Brombach stattfinden. Die darauffolgenden Aktionen finden am 30. Juni, 7. Juli und 14. Juli jeweils um 7 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Umkleidekabinen sind vor Ort vorhanden.

Schon seit vielen Jahren engagiert sich der Energieversorger Badenova im Raum Lörrach bei verschiedenen Sportveranstaltungen als Sponsor. Als Partner der Stadt unterstützt das Unternehmen beispielsweise den Lörracher Stadtlauf und ist zudem Sponsor vieler ortsansässiger Vereine wie dem Fußballverein Lörrach-Brombach.

Seit über zehn Jahren begeistert Badenova auch Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise für den Sport bei der eigenen Veranstaltung „Badenova bewegt“ zur Eröffnung des Lörracher Parkschwimmbades. Die neue Frühsportveranstaltung soll das sportliche Engagement im Raum Lörrach ergänzen.

Das Frühsportangebot gibt es von Badenova auch in Freiburg.