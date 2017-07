Lörrach Für mehr Energieeffizienz

Nachrichten-Ticker

04:44 SPD-Kanzlerkandidat Schulz besucht Airbus-Werk in Hamburg

Hamburg - Auf seiner einwöchigen Sommerreise durch Deutschland besucht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz heute das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder. Bürgermeister und SPD-Vize Olaf Scholz will ihn dabei begleiten. Schulz hat auf seiner Sommerreise bereits Bayern und Nordrhein-Westfalen besucht. Überschattet wurde die Reise von der Diskussion über die G20-Krawalle in Hamburg. Gestern hatte der Kanzlerkandidat mit Anwohnern des Schanzenviertels gesprochen, das Zentrum der Ausschreitungen war.

04:44 Merkel beginnt Sommertour 2017 an der Küste

Neuharlingersiel - Wenige Tage nach dem Hamburger G20-Gipfel beginnt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute ihre diesjährige Sommertour mit Besuchen in mehreren norddeutschen Küstenorten. Den Auftakt macht das Nordseeheilbad Neuharlingersiel in Ostfriesland. Anschließend fliegt sie nach Heiligenhafen in Schleswig-Holstein und nach Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie am Samstag im Rahmen ihres Wahlkampfprogramms auch Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst besucht.

04:44 Lateinamerika ist die gefährlichste Region für Umweltschützer

Bogotá - Mindestens 200 Umweltschützer, Landaktivisten und Wildhüter sind nach Angaben der Organisation Global Witness im vergangenen Jahr weltweit getötet worden. Die gefährlichste Region war Lateinamerika, mit Brasilien und Kolumbien an der Spitze, wie aus einem Bericht der Organisation hervorgeht. "Diese Welle der Gewalt wird ausgelöst von einem heftigen Kampf um Ländereien und natürliche Ressourcen. Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Holzwirtschaft, Wasserkraft und Landwirtschaft treten in ihrem Streben nach Gewinnen Menschen und die Umwelt mit Füßen", heißt es in dem Bericht.

04:43 Bahn-Verspätungen durch Baustellen sollen gemindert werden

Berlin - Baustellen bei der Bahn sollen die Fahrpläne künftig weniger durcheinander bringen. Dazu hat im Konzern ein neues "Lagezentrum Bau" die Arbeit aufgenommen, wie Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla in Berlin sagte. "Es hat die Aufgabe, die Baustellen für die Zukunft besser durchzuplanen und noch besser abzustimmen auf den Fahrplan." Die Spezialabteilung sei Anfang Juli zunächst mit 15 Beschäftigten gebildet worden und solle bis zum Jahresende auf mehr als 100 Mitarbeiter wachsen. Ziel ist es, dass die Züge trotz des laufenden Modernisierungsprogramms pünktlicher werden.

03:42 Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag nimmt Arbeit auf

Berlin - Knapp sieben Monate nach dem islamistischen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt nimmt ein Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses seine Arbeit auf. Der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger von der CDU hatte umfangreiche Aufklärung angekündigt. Der Untersuchungsausschuss hat zwölf Mitglieder, drei von der SPD, je zwei von CDU, Linken, Grünen und AfD sowie einen von der FDP. In Nordrhein-Westfalen gab es bereits einen entsprechenden Ausschuss, weil der islamistische Attentäter Anis Amri auch dort viel unterwegs war.