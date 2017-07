Lörrach Funkenflug der Stimmen

Nachrichten-Ticker

04:51 Gabriel verteidigt G20-Gipfel: Wichtiger denn je

Berlin - Vor Beginn des G20-Gipfels morgen in Hamburg hat Außenminister Sigmar Gabriel das Treffen der Staats- und Regierungschefs gegen Kritik verteidigt. "Es gab selten eine Zeit, in der dieses Treffen so wichtig, so nötig war wie heute", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er finde es entsetzlich, dass solche Treffen nur noch unter riesigem Sicherheitsaufgebot stattfinden könnten. "Aber ohne derartige Treffen würde die Welt ja noch mehr aus den Fugen geraten." Der Dialog der G20 sei für die Welt überlebenswichtig.

04:49 Flüchtlingskrise: Beratungen in Rom und Tallinn

Rom - In der Flüchtlingskrise bringt Italien heute Vertreter von afrikanischen und europäischen Staaten an einen Tisch. Das Hauptankunftsland für Migranten in Europa will die Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Bereich der Sicherheit stärken und für mehr Unterstützung werben. Die Konferenz findet parallel zum EU-Innenministertreffen im estnischen Tallinn statt. Dort wird es vor allem um italienische Forderungen nach mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise gehen.

04:48 BGH verkündet Urteil über härtere Strafen nach Kölner Raser-Unfall

Karlsruhe - Nach dem Tod einer jungen Radfahrerin bei einem verbotenen Autorennen in Köln entscheidet der Bundesgerichtshof heute darüber, ob die beiden Raser härter bestraft werden. Das Landgericht Köln hatte den Fahrer des Unfallwagens zu zwei Jahren und den zweiten Raser zu eindreiviertel Jahren Haft verurteilt und die Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Revision in Karlsruhe eingelegt. Die Anklage will erreichen, dass die Männer ins Gefängnis müssen.

04:48 EU und Japan wollen Grundsatzvereinbarung zu Handelpakt verkünden

Brüssel - Die EU und Japan wollen heute eine erste Grundsatzeinigung über ein umfassendes Freihandelsabkommen verkünden. Die "politische Vereinbarung" soll gegen Mittag bei einem Spitzentreffen in Brüssel bekanntgegeben werden. Wann mit einem endgültigen Abschluss und Inkrafttreten des Abkommens gerechnet werden kann, ist unklar. Dass beide Seiten dennoch schon feiern wollen, wird mit dem morgen beginnenden G20-Gipfel in Hamburg erklärt. Bei ihm wollen die EU und Japan gemeinsam ein Zeichen gegen Protektionismus setzen.

04:20 Global-Citizen-Festival mit Coldplay, Shakira und Grönemeyer

Hamburg - Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg wollen Stars wie die Band Coldplay, die Sängerin Shakira und Musiker Herbert Grönemeyer ein Zeichen setzen. Mit einem Konzert in der Barclaycard Arena richten sie sich an die Staats- und Regierungschefs, die sich ab morgen in der Hansestadt treffen. Der Appell des Global-Citizen-Festivals an die Politik: mehr Einsatz gegen Armut und Hungersnöte. Auch Politprominenz hat sich zur der Veranstaltung angekündigt. Die Stars nehmen für ihre Auftritte keine Gage, die Fans bezahlen keinen Eintritt.