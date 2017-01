Lörrach-Brombach. In Brombach ist am Montagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 6.40 Uhr wurde der 57-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn an der Ecke Schopfheimer-/ Franz-Ehret-Straße von einem abbiegenden Renault erfasst.

Er musste notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Franz-Ehret-Straße war einspurig gesperrt.