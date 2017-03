Lörrach „Geburtshelfer“ für das Fernsehen

In geistiger und körperlicher Frische feiert Willi Weick heute seinen 85. Geburtstag. Seit den 50er Jahren sorgte der Rundfunk- und Fernsehtechniker mit seinem Geschäft in Brombach und Umgebung für ein gutes Bild und schönen Ton.

Lörrach-Brombach (dr). Geboren wurde der Jubilar am 30. März 1932 in Stuttgart. Sechs Jahre später wurde sein Vater zum Zollamt Weil am Rhein versetzt, so dass die ganze Familie umzog. In Weil am Rhein besuchte er die ersten Klassen der Volksschule und wechselte danach an das Hans-Thoma-Gymnasium nach Lörrach.

In Brombach erlernte er das Handwerk des Rundfunkinstandsetzers und bildete sich für das noch junge Medium des Fernsehens weiter. Bereits 1956 übernahm der Jubilar das Geschäft seines Lehrherrn und führte es eigenständig weiter. 1970 legte er die Prüfung als Radio- und Fernsehtechnikermeister ab.

Längst hat ihm die Handwerkskammer Freiburg den Goldenen Meisterbrief für 40 Jahre überreicht. Willi Weick war so etwas wie ein „Geburtshelfer“ für das Fernsehen, denn anfangs konnten sich nur wenige Haushalte einen Fernseher leisten. Zur Lieferung eines neuen Geräts gehörte auch die Montage der Antenne. In dem bergigen Gelände des Wiesentals sei es oft schwierig gewesen, ein störungsfreies Bild auf den Schirm zu bekommen, sagt Weick im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Geschäft in Brombach wird heute vom ältesten Sohn in zweiter Generation betrieben.

Auch das private Glück des Jubilars hängt mit dem Radio zusammen. Ausgerüstet mit einem Reparaturkoffer machte Willi Weick mit seinem „Käfer“ Hausbesuche bei Kunden. Bei einem solchen Reparatureinsatz 1957 in Endenburg reparierte er nicht nur das defekte Radio, sondern lernte auch die Tochter des Hauses kennen. 1960 heiratete Weick seine Frau Lore geborene Asal. Nach einem Sohn kam noch ein Zwillingspärchen zur Welt. „Es gab damals noch keinen Ultraschall, und wir waren vollkommen überrascht, dass es Zwillinge waren“, erzählt der Jubilar. Inzwischen ist die Familie um fünf Enkelkinder gewachsen.

Weick ist passives Mitglied in mehreren Brombacher Vereinen. Erst kürzlich wurde er für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft Brombach mit der goldene Vereinsnadel ausgezeichnet (wir berichteten). „Das hat mich doch gefreut, weil man noch dazu gehört“, so Weick.

Auch ehrenamtlich war der Jubilar aktiv. Lange Jahre war er Fachgruppenleiter „Radio und Fernsehen“ im Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg.

Eines seiner Hobbys ist seine Streuobstwiese. Die Äpfel werden zu Most verarbeitet. Früher ist er gerne mit seiner Frau gereist. Russland, Schottland, Neuseeland und zuletzt China seien dabei Reiseziele gewesen. In den letzten Jahren lässt es das Ehepaar ruhiger angehen. Mit dem Schwarzwaldverein gehen sie gerne auf Wanderschaft.

Die Redaktion gratuliert ganz herzlich.