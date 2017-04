Lörrach GHV Brombach bei „Deutschen“

Nachrichten-Ticker

17:06 380 000 Sicherheitskräfte für Referendum in Türkei im Einsatz

Istanbul - Das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei wird nach Angaben des Innenministers unter hohen Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. Am kommenden Wochenende seien dafür rund 380 000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Das Referendum wird im Ausnahmezustand abgehalten, der nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ausgerufen wurde und mehrmals verlängert wurde. In der Türkei sind am Sonntag rund 55,3 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe für oder gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem aufgerufen.

16:48 Haftbefehl gegen mutmaßlichen Attentäter von Stockholm beantragt

Stockholm - Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den festgenommenen Usbeken beantragt. Morgen soll der Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der 39-jährige Mann soll am Freitag in Stockholm einen Lastwagen in einer großen Einkaufsstraße zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert haben. Bei dem Anschlag wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt.

16:47 Ausnahmezustand in Ägypten in Kraft - Länder warnen vor neuem Terror

Kairo - Nach den verheerenden Bombenanschlägen auf Christen in Ägypten ist am Nil ein dreimonatiger Ausnahmezustand in Kraft getreten. Auf den Straßen der Hauptstadt Kairo bezogen Panzer Stellung. Gestern waren bei Anschlägen mehr als 40 Menschen getötet und 110 verletzt worden. Die Terrormiliz IS reklamierte die Bombenexplosionen in zwei Kirchen in den Städten Tanta und Alexandria für sich. Das Auswärtige Amt weist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen schon länger auf ein bestehendes Terrorrisiko hin, von dem auch Ausländer nicht ausgenommen seien.

16:02 Schweden gedenkt Anschlagsopfern - Debatte über Abschiebepraxis

Stockholm - Drei Tage nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm ist die Polizei überzeugt, den Attentäter gefasst zu haben. Der festgenommene Usbeke sei "mit großer Sicherheit" der Täter, sagte ein Polizeisprecher. 2016 war dem Mann das Aufenthaltsrecht in Schweden verwehrt worden. Statt das Land zu verlassen, war er untergetaucht. Dass die Behörden ihn nicht ausfindig machen konnten, hat in Schweden eine Diskussion über die Abschiebepraxis entfacht. Bei dem Anschlag waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Die Schweden gedachten der Opfer heute mit einer landesweiten Schweigeminute.

15:57 Bericht: Händler auf Amazon-Plattform zunehmend im Visier von Hackern

Berlin - Drittanbieter auf der Handelsplattform Amazon geraten zunehmend ins Visier von Cyber-Betrügern. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" verschaffen sich die Kriminellen mit gestohlenen Daten Zugang auf die Angebotsseite und locken Verbraucher mit gefälschten und scheinbar besonders günstigen Angeboten an. Die Masche ist auch in Deutschland bekannt: Das Online-IT-Magazin "heise online" berichtete etwa im Februar über rund 200 gekaperte Verkäuferkonten, die ein Leser innerhalb von nur drei Wochen ermittelt hatte.