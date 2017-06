Lörrach Gottesdienst feiern, wo sich das Leben abspielt

Lörrach. Der Fronleichnamsgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde Lörrach-Inzlingen findet am Donnerstag, 15. Juni, 18 Uhr, bereits zum dritten Mal auf dem Alten Marktplatz statt. Eine alte Tradition, einmal im Jahr draußen Gottesdienst zu feiern, hinaus zu gehen aus der Kirche, dorthin, wo sich unser Leben abspielt, so eine Mitteilung der Kirchengemeinde. Das Thema 2017: Freiheit. „Freiheit! Hochaktuell in unserer Welt. Vermisst, umkämpft, ersehnt, gefeiert…. Ein vieldimensionaler Begriff, den wir Christen von Gott her und auf ihn hin deuten.“

Fron – Leichnam bedeutet „Leib des Herrn“. Ein Fest, in dem es um Jesus Christus geht und sein mitten unter uns sein. „Wir wollen es zeigen und feiern, das was uns heilig ist; es im wahrsten Sinne des Wortes „zu Markte tragen“. Wir wollen aber damit auch vor Gott bringen, was die Menschen dieser Stadt und hier auf den Straßen bewegt“, schreibt die Gemeinde.

Die Kollekte kommt der Arbeit mit Kindern in einem Flüchtlingslager in Syrien zugute. Am Ende des Gottesdienstes ziehen die Teilnehmer in feierlicher Prozession nach St. Bonifatius. Dort wird, nach dem Abschluss in der Kirche, Zeit für Begegnung mit Bewirtung sein.

Der Gottesdienst wird traditionell neben einer Bläsergruppe der Stadtmusik von einem Spontanchor mitgestaltet, zu dem Kirchenmusiker Andreas Mölder alle Interessierten eingeladen hat. „Wir proben am Fronleichnamstag selbst ab 16 Uhr im Bonifatiushaus (neben St. Bonifatius) und laufen dann von dort gemeinsam zum alten Marktplatz, wo wir den Gottesdienst durch unseren Chorgesang bereichern wollen.

Mitmachen dürfen alle, die gerne singen und sich so auf musikalische Art und Weise in den Gottesdienst einbringen wollen, ganz egal ob mit oder ohne Chorerfahrung, ob Mann oder Frau, ob Jung oder Alt“, so Mölder. So bunt wie der Chor werde auch das Programm sein, vom klassischen Chorstück bis zum Neuen Geistlichen Lied werde alles vertreten sein.

Um grob abschätzen zu können, wie viele Notenexemplare gebraucht werden, bittet Mölder um eine Anmeldung für den Spontanchor per E-Mail an a.moelder@ kath-kirche-loerrach.de. Selbstverständlich könne man aber auch ganz „spontan“ dazustoßen.