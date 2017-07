Lörrach Großes Engagement fürs kleine Männle

04:08 Nordkorea: Getestete Rakete kann "großen Atomsprengkopf" befördern

Gütersloh - Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Gütersloh mehrere Waffen sichergestellt. Die Beamten fanden Messer, Macheten, Munition, selbsthergestellte Waffenkonstruktionen und explosives Material. Daraufhin zogen sie ein Spezialeinsatzkommando und Entschärfer hinzu, diese fanden allerdings keine Sprengfallen. Die Polizei war ursprünglich zu der Adresse ausgerückt, um den 37-jährigen Hausbewohner in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Der Mann war aber nicht anwesend und konnte erst am Abend nach einer Fahndung aufgegriffen werden.

Doha - In der Krise am Golf wollen Katars Kontrahenten heute über die Reaktion des Emirats auf ihren Forderungskatalog beraten. Die Außenminister von Saudi-Arabien, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten treffen sich dazu in Kairo. Sollte ihnen Katars Antwort nicht ausreichen, könnten sie weitere Sanktionen beschließen. Die vier Länder hatten vor einem Monat alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade verhängt. Sie verlangen unter anderem, dass Katar seinen TV-Kanal Al-Dschasira schließt und die Beziehungen zum Iran zurückfährt.

Düsseldorf - Drei mutmaßliche IS-Terroristen müssen sich ab heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Sie wollten laut Anklage in der Altstadt der Landeshauptstadt ein verheerendes Blutbad anrichten. Den Ermittlungen zufolge sollten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und weitere Terroristen dann möglichst viele flüchtende Menschen erschießen. Doch der mutmaßliche Kopf der Terrorzelle, der Syrer Saleh A., stellte sich in Paris und verriet die Pläne. Daraufhin wurden seine mutmaßlichen Komplizen in Asylunterkünften in Deutschland festgenommen.