Lörrach Gutscheine für Strooßefescht zu gewinnen

Lörrach. Vielleicht waren drei Gucklöcher in unserem Fotorätsel gestern doch noch zu wenig: Niemand hat das Stettener Motiv bisher erraten, das sich auf dem nebenstehenden Foto befindet. Wer das Rätsel heute löst, erhält zwei Gewinnchancen. Täglich öffnen sich mehr Löcher. Einfach das Motiv per Tel. 07621/40 33 50 (10 bis 12 Uhr) oder E-Mail an loerrach @verlagshaus-jaumann.de mitteilen, und schon landet der Name im Lostopf. Auf der E-Mail bitte Name und Telefonnummer angeben.

Für das Stettemer Strooßefescht am 2. und 3. September verlosen wir drei Verzehrgutscheine über je 20 Euro. Die Sieger werden benachrichtigt. Die Siegerehrung findet an der Eröffnung des „Strooßefescht“ am Samstag, 14 Uhr, statt.