Die Bildungsmesse „Cult“ ist längst selbst zum Kult für Bildungsanbieter und Bildungssuchende geworden. Am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag, 10./11. März geht sie auf dem Gelände der Regiomesse im Grütt in Lörrach über die Bühne.

Lörrach (lu). Mit mehr als 100 Ausstellern, darunter auch sieben Hochschulen aus drei Ländern, stellen die beiden Macher Martina und Markus Hug von der mh3 GmbH einen neuen Teilnehmerrekord auf. Aber auch andere Zahlen sind rekordverdächtig. So präsentieren sich insgesamt 276 Ausbildungsberufe. Dazu gesellen sich 281 Studiengänge, knapp 160 Fort- und Weiterbildungen sowie 89 weitere Offerten.

Doch eines erstrahlt in diesem Jahr ganz besonders: das Handwerk. Es ist nämlich diesmal überaus stark vertreten und bietet jede Menge Aktionen zum Mitmachen an. Zahlreiche Betriebe sind vor Ort und geben Einblicke in ihre Branchen.

„Dieses Jahr präsentieren wir allen ’Weiterbildungswilligen’ eine in Anspruch und Anzahl hervorragende Welt der Möglichkeiten“, sagt Markus Hug im Vorfeld der Messe. Egal in welcher Phase der beruflichen Entwicklung man stehe, es gebe auf der „Cult“ mit Sicherheit eine gute Idee. Denn: „Bildung beginnt mit der Neugierde, man kann sie nicht downloaden“, so der Messechef. Das Gute an der Veranstaltung sei zudem, dass man sich direkt mit den Experten der jeweiligen Einrichtungen über den künftigen Berufs- und Bildungsweg austauschen könne.

Was bietet die „Cult“? Da wäre zum einen die Jobbörse im Eingangsbereich der Messehalle, weiterhin eine Infowand zum Thema Erwachsenenqualifikation und berufsbegleitende Angebote sowie auch Informationen zum Thema Ausbildung und Praktikum. „Hier kann man sich vor Ort einen Überblick verschaffen und hat so die Möglichkeit, gezielt auf die Aussteller zugehen“, rät Hug.

Und auch die Berufseinsteiger finden an der „Cult“ eine breite Palette an Möglichkeiten. Ob Industrie, Handel und Handwerk oder Gesundheit und Soziales, Finanzen und Versicherungen sowie Studieneinrichtungen und Akademien: Die Vielfalt ist riesig. Abgerundet wird die Messe mit einem spannenden und informativen Rahmenprogramm, sowie einem gratis Bewerber-Fotoshooting (Anmeldung erforderlich).

Neben den Infoständen und den Mitmachangeboten wird an beiden Tagen ein Rahmenprogramm offeriert. Dazu gehören ein Zivilcourage-Workshop der Polizei, Vorträge wie „Studieren ohne Abi“ und die vom Verein Science und Technologie angebotene Show „Chemikant & Co“. Diese Angebote finden in einem Zelt auf dem Messegelände statt.

Mit einem Stand vertreten ist auch das Verlagshaus Jaumann (Die Oberbadische, Weiler Zeitung, Markgräfler Tagblatt).