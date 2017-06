Lörrach IBA in Berlin: „Eine große Chance“

Nachrichten-Ticker

16:13 Streit um Ikea-Bett "Malm": Designer erzielt Etappensieg

Karlsruhe - Dem Möbelkonzern Ikea droht auf dem deutschen Markt Ärger wegen seines Bettenmodells "Malm". Ein Designer aus Frankfurt hat möglicherweise die älteren Rechte an dem Entwurf. Vor dem Bundesgerichtshof erzielte der 47-Jährige einen wichtigen Erfolg. Nach Niederlagen in den Vorinstanzen muss seine Klage gegen Ikea in Düsseldorf neu verhandelt werden. Damit ist der Prozess aber nicht gewonnen, entscheidende Fragen sind noch offen. Setzt sich das Designerbüro e15 am Ende durch, dürfte ihm Schadenersatz von Ikea zustehen.

16:10 Caroline Beil zum zweiten Mal Mutter

Köln - Die Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter kam bereits am Montag zur Welt. Die Geburt ist nach Angaben des Managements problemlos verlaufen. Mutter und Kind seien wohlauf. Beil hatte 2009 bereits einen Sohn bekommen. Caroline Beil ist mit dem Sat.1-Boulevardmagazin "Blitz" bekannt geworden. 2004 nahm sie am RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Der Vater ihres 2009 geborenen Sohnes David ist Schauspielerkollege Pete Dwojak.

16:10 Erdogan darf in Deutschland nicht vor Landsleuten sprechen

Berlin - Die Bundesregierung hat einen geplanten Auftritt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Deutschland verboten. "Wir teilen der Türkei mit, dass wir der Überzeugung sind, dass ein solcher Auftritt in Deutschland nicht möglich ist. Da gibt es verfassungsrechtliche Rechtsprechung, dass wir das auch können", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Moskau. Einen Auftritt in einem türkischen Generalkonsulat könne die Bundesregierung allerdings nicht untersagen. Erdogan hatte offiziell einen Auftritt vor Anhängern am Rande des G20-Gipfels beantragt.

14:56 Bombardier streicht in Deutschland bis zu 2200 Arbeitsplätze

Hennigsdorf - Der Zughersteller Bombardier Transportation streicht in Deutschland in den nächsten Jahren bis zu 2200 seiner 8500 Arbeitsplätze. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, wie das Unternehmen in Hennigsdorf ankündigte. Alle sieben Produktionsstandorte sollen erhalten bleiben. Der Personalabbau verteile sich über alle Werke. Mehrheitlich seien jedoch Görlitz in Sachsen und Hennigsdorf in Brandenburg betroffen. Geplant ist der Stellenabbau bis 2020.

14:52 Bericht: Arbeiter bei Lidl-Lieferanten unter Mindestlohn beschäftigt

Kaiserslautern - Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln gegen Gemüsebauern in der Vorderpfalz wegen des Verdachts, Arbeiter unter Mindestlohn beschäftigt und keine Sozialversicherungsbeiträge für sie entrichtet zu haben. Bereits im Mai seien deswegen sechs Betriebe durchsucht worden, sagte der zuständige Staatsanwalt. Betroffen seien Saisonarbeiter aus Rumänien. Nach Informationen des NDR-Magazins "Panorama" soll es sich bei den Unternehmen um wichtige Lieferanten der Einzelhandelsgruppe Lidl handeln. Das Gemüse sei in Filialen in ganz Deutschland verkauft worden.