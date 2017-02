Der Motettenchor hat kürzlich seine rund 80 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Im Zentrum stand das Konzert des Chores am Sonntag, 26. März, im Burghof.

Lörrach. Der Lörracher Motettenchor wird von Antonin Dvorák das große romantische „Stabat Mater“ aufführen. Das Stück ist in Schmerz und Trauer des Komponisten um seine verstorbenen Kinder entstanden. Rückblick

Zunächst aber blickte das Ensemble zufrieden auf ein erfolgreiches musikalisches Jahr 2016 zurück. Im April feierte der Motettenchor sein 90-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Fanny Hensels „Lobgesang“- Kantate und Felix Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“-Sinfonie standen auf dem Programm.

In der Adventszeit präsentierte die Lörracher Formation „What Sweeter Music“ – Carols in der englischen Tradition, sowohl in Lörrach als auch in der schönen Barockkirche in Todtmoos. Beide Konzerte waren gut besucht, in der Presse wurde die Qualität des Chores hochgelobt, so eine Mitteilung. Ausblick

Nun wird in wenigen Wochen der Motettenchor in der Klassikreihe des Burghofprogramms singen. Die Mitglieder freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit und auf die melodienreiche Musik Dvoráks.

Im Anschluss nimmt sich der Chor eines der großen Werke der Chorliteratur vor: die „h-Moll-Messe“ von Johann Sebastian Bach. Der Chorpart ist anspruchsvoll und umfangreich und verlangt intensive Proben für eine gute Aufführung; diese ist für den 28. Januar 2018 geplant. Zuvor allerdings wird der Motettenchor noch einmal „Carols“ anbieten, und zwar als offenes „Mitmachkonzert“ am Samstag, 16. Dezember, in der Stadtkirche Lörrach. Wahlen

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt: der geschäftsführende Vorstand Georg Müller (Vorsitzender), Elisabeth Blum (stellvertretende Vorsitzende), Elisabeth Moderegger (Schriftführerin), Elmar Rodenfels („Finanzminister“) und natürlich der künstlerische Leiter des Chors, Stephan Böllhoff.

n Willkommen sind neue, engagierte und geübte Sänger, aber natürlich auch Sängerinnen. Geprobt wird am Montagabend, 19.30 Uhr, im TonArt in der Baumgartnerstraße. Interessierte können per E-Mail, info@motettenchor-loerrach.de, Kontakt aufnehmen