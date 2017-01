Lörrach. Die Stadt möchte die beiden IBA-Projekte „Am Zoll Lörrach Riehen“ und „Hauptbahnhof Lörrach“ in diesem Jahr voran treiben. Beide sollen nun in die konkrete Umsetzungsphase überführt werden. Dabei wird auch die Erschließung weiterer Zuschüsse angestrebt. In den Fraktionen, die am heutigen Donnerstag im Gemeinderat darüber abstimmen, gibt es breite Zustimmung dafür.

CDU: Der Auftrag wird befürwortet „Der Auftrag an die Verwaltung, die Planungen für die Weiterentwicklung des Zollquartiers Lörrach/Riehen und die Umgestaltung des Hauptbahnhofs und seines Umfelds fortzuführen, wird befürwortet“, schreiben die Christdemokraten in einer Mitteilung.

Die CDU bedauert aber gleichzeitig, dass die Internationale Bauausstellung IBA 2020 in der Bevölkerung bisher kaum „angekommen“ sei und deren Bedeutung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Entwicklung gemeinsam interessierender Projekte und die Generierung von Fördermitteln derzeit in der Öffentlichkeit noch nicht das gebührende Interesse finde. SPD: Zwei Schritte in die richtige Richtung Die SPD-Fraktion sieht in den IBA-Projekten eine einmalige Chance, grenzüberschreitende Infrastrukturmaßnahmen zu verwirklichen. „Die Entwicklung des Zollquartiers und des Hauptbahnhofs sind zwei Schritte in die richtige Richtung. Sie werden die Mobilität und Attraktivität Lörrachs weiter erhöhen“, so eine Mitteilung an die Medien.

Vor allem die Mobilitätsdrehscheibe Zollquartier habe für die Sozialdemokraten eine Schlüsselfunktion. Grüne: Städtebauliche Spuren hinterlassen „Die IBA muss auch in Lörrach städtebauliche Spuren hinterlassen“, befinden die Grünen. Sie unterstützen die beabsichtigte Entwicklung und hoffen, dass die Aufnahme in Förderprogramme und die Suche an Zuschüssen hierfür erfolgreich sein wird. Der Hauptbahnhof, der Zentrale Omnibusbahnhof, Car Sharing Parkplätze, Aufladestation für Elektroautos, die Veloeinstellhalle und die Velostation sollten sich zu einem Zentrum für umweltfreundliche Mobilität entwickeln, so die Grünen. Drei Jahre nach der Eröffnung der Zollfreien müsse jetzt auch die Basler Straße umgestaltet werden. Wie auf der Lörracher Straße in Riehen, müsse auch dort dem Umweltverbund (Fuß, Velo, ÖPNV) Priorität eingeräumt werden, fasst Gerd Wernthaler die Vorstellungen seiner Fraktion zusammen. Und schreibt zum Bahnhofsprojekt: „Der Bahnhofsvorplatz sieht wenig einladend aus. Von der neuen Bebauung des Postareals erhoffen wir uns, dass die Gäste der Stadt, die mit der Bahn ankommen, sich künftig gleich auf dem Bahnhofsvorplatz willkommen fühlen.“