Lörrach-Brombach (was). „Die Sporthalle Brombach wird gebaut, unser Vereinsheim aber leider nicht“, mit dieser ernüchternden Nachricht begann Vorsitzender Matthias Aschberger bei der Jahreshauptversammlung des Chor Brombach am Samstag im evangelischen Gemeindehaus Brombach seinen Ausblick auf das anstehende Vereinsjahr. Es bleibe „alles beim Alten“, und der Chor werde weiterhin in der Gewerbeschule proben. Die Proberäume sollen aber im Laufe des Jahres ein wenig renoviert werden.

Weiterhin kündigte der Vorsitzende das große Jahreskonzert zum Thema „Musical“ am 1. April in der Brombacher Festhalle an und gab einen Einblick: Es werden Stücke aus „Cats“, dem „Phantom der Oper“ oder von ABBA zu hören sein.

Weitere anstehende Termine sind unter anderem im Februar ein Probenwochenende in Zell am Harmersbach oder im September das Schlossgrabenfest. Rückblick Schriftführerin Liane Schöttner berichtete in ihrem Rückblick von diversen Auftritten des Chors bei Gottesdiensten und Beisetzungen, einem Ausflug nach Furtwangen, Simonswald und Heitersheim im Juni oder der Weihnachtsfeier und dem Weihnachtssingen am ersten Feiertag. Außerdem freute sie sich, dass der Raclette-Stand und die Sektbar des Chors am Schlossgrabenfest „sehr gut besucht“ waren.

Angesichts der vielen Anlässe, an denen der Chor Brombach mitwirke, werde erst einmal deutlich, wie wichtig er „für das Dorfgeschehen ist“, sagte Ortschaftsrätin Monika Haller. Singstunden/Mitglieder Insgesamt traf sich der Chor Brombach im vergangenen Jahr 39 Mal zur Singstunde. Die Beteiligung lag bei 85 Prozent, wie Sangwartin Schöttner erläuterte. Am häufigsten anwesend waren die Tenöre, gefolgt von den Sopran-, Alt- und Bassstimmen. Aktuell hat der Chor 47 Aktiv-, 108 Passiv- sowie sechs Ehrenmitglieder. Zwei Sängerinnen sind 2016 neu hinzu gekommen. Satzungsänderung Da nach aktuellen Bestimmungen Vereinssatzungen beim Punkt „Auflösung“ eine Vermögensbindung haben müssen, hat der Chor Brombach eine dahingehende Änderung der Satzung beschlossen. Bei einer Auflösung kommt sein Vermögen der Schöpflin-Stiftung zu Gute. Wahlen Elisabeth Enkerlin wurde als zweite Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Andrea Galuppi wird neue Kassenprüferin. Ehrungen Für 50 Jahre aktives Singen wurden Gabriele Häring und Vreneli Kressner mit geehrt. Außerdem würdigte der Vorsitzende Hildegard Schön für 70 Jahre Mitgliedschaft, Klara Güdemann für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit, Beatrice Wygant für 40 Jahre Mitgliedschaft und Ingolf Lenz für 30 Jahre Zugehörigkeit zum Chor Brombach.