Lörrach Keine Angst, Eltern!

Von Susann Hujer

Der Ratgeber „Don’t worry, be Mami“ hilft Eltern bei der Auseinandersetzung mit juristischen Fragen. Anwältin und Mutter Sandra Runge las am Mittwochabend in der Stadtbibliothek aus ihrem Buch. Mitveranstalter war die Buchhandlung Kastl.

Lörrach. Als Sandra Runge am ersten Tag nach der Elternzeit anstelle eines Willkommens-Straußes die Kündigung überreicht bekam, erkannte die Fachanwältin für Arbeitsrecht unter anderem, dass die Rechtslage für Eltern nicht immer klar ist.

Um das Kauderwelsch der Juristen verständlich zu machen und anderen Eltern zu helfen, startete sie 2013 ihren Blog „Smart Mama“, aus dem sie nun ein Buch entwickelt hat. In ihrer Lesung vermittelte die Autorin und Mutter zweier Söhne juristisches Wissen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Die Publikation verpackt Rechtsthemen in einem kleinen Roman – so geht es etwa um die Themen Kita, Elterngeld, Elternzeit und Unterhalt.

Runge spricht auf Du und Du mit ihren Zuhörern: „Das Interesse am Thema ist groß“, erzählt die 40-Jährige. „Gerade durch meinen Blog bin ich nah dran an den Lesern.“

So erklärt die Autorin den aufmerksam lauschenden Zuhörern – darunter etliche schwangere Frauen – beispielsweise das Vorgehen, wenn das Kind etwas wertvolles kaputt macht. „Ich empfehle eine Haftpflichtversicherung“, so Runge. Sie spricht aus Erfahrung: In ihrem Buch erzählt sie von einem Vorfall, bei dem ihr Sohn bei Freunden ein Kunstwerk „verschönern“ wollte.

Als Rechtsanwältin muss sich Runge mit unschönen Dingen beschäftigen: Dinge, die passieren können, aber nicht müssen. Als ihr Sohn sie fragte, was passiere, wenn sie plötzlich tot sei, kam auch sie ins Stocken. Dieser Vorfall inspirierte sie zu einem Kapitel in ihrem Buch, das sich mit den Vorbereitungen eines solchen Falles beschäftigt. Runge empfielt Eltern eine testamentarische Regelung, die im Todesfall beider Eltern festlegt, zu wem die Kinder kommen.

Im Anschluss an die Lesung beantwortete Sandra Runge Fragen aus dem Publikum. n www.smart-mama.de