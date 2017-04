Lörrach Keine Sänger, kein Chorkonzert

Lörrach. Die schrumpfende Zahl aktiver Sänger verhindert musikalische Projekte der Singgemeinschaft Lörrach. Dies wurde während der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Lasser erläutert. Dass die Singgemeinschaft mit zurückgehenden Sängerzahlen nicht alleine dastehe, sei kein Trost, sagte die Vorsitzende Susanne Karrasch. Auch die vor 16 Jahren gegründete Singgemeinschaft mit dem Gesangverein Weil bringe keine Lösung. Die Weiler hätten ebenso mit zurückgehenden Zahlen zu kämpfen.

Rückblick

Wenigstens im vergangenen Jahr habe man am 10. April noch ein schönes Frühlingskonzert im Gemeindehaus St. Fridolin in Stetten geben können. Nachdem sich die Zahl der Sänger auf 21 reduziert habe, plane man für dieses Jahr kein eigenständiges Konzert mehr. „Die Poroben finden aber weiterhin statt. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen“, so Karrasch. Die Zahl der Passivmitglieder beläuft sich auf 153.

New Formation

Bei dem 1994 gegründeten Ableger „New Formation“, der sich besonders Rock, Pop und Gospel-Songs verschrieben hat, sind die Verhältnisse stabiler. 49 Mitglieder von 25 bis 69 Jahren singen in der „New Formation“ mit. Erst vor einem Jahr hatte Nikos Ibarra Mante die musikalische Leitung des Chors übernommen. Susanne Karrasch konnte von einem erfolgreichen Konzert am 23. Oktober in der vollbesetzten Alten Halle in Haagen berichten.

Finanzen

Der Kassenbericht von Dorothea Zundler-Baumgartner schloss mit einem dreistelligen Fehlbetrag ab. Man überlegt jetzt, weitere Einnahmequellen zu erschließen. 2016 hatte das schlechte Wetter mitunter bessere Einnahmen bei Kuchenverkäufen verhindert. Erika Brogle übergab für die Frauengruppe der Freien Wähler eine Spende als Zustupf.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Karrasch, Kassiererin Dorothea Zundler-Baumgartner und die Schriftführerin Gabi Thoren für zwei weitere Jahre bestätigt. Susanne Karrasch kündigte an, sich in zwei Jahren nicht wieder zur Wahl zu stellen. Es sei Zeit, die Aufgabe in jüngere Hände zu geben.

Ehrungen

Für 30 Jahre wurde Andrew Brown geehrt. Seit 50 Jahren sind Berthold Castell und Franz Füssler Mitglied. Bereits seit 60 Jahren ist Konrad Panzer als aktiver Sänger im Verein.

Für konstanten Probenbesuch wurde beim Gemischtchor Liesel Bleiler und Fred Radtke (jeweils zwei Fehlproben) und bei der „New Formation“ Kurt Engler (eine Fehlprobe) mit einem Präsent geehrt.

Ausblick

Ende September fährt die „New Formation“ mit dem Bus in Lörrachs Partnerstadt Meerane.

Am 17. Dezember tritt die New Formation mit einer Gospelmesse in der katholischen Kirche St. Peter auf.