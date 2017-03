02:28 Tornado über Unterfranken deckt mehrere Dächer ab

Kürnach - Ein Tornado hat in Kürnach bei Würzburg gestern einigen Schaden angerichtet. "Es wurden 20 bis 30 Dächer abgedeckt, zwei Bäume umgeknickt und Gartenhäuschen umgeweht", sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Der Tornado hatte sich am späten Nachmittag zeitlich und räumlich eng begrenzt innerhalb einer Gewitterzelle entwickelt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Tornados sind um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich.

01:47 Petkovic in Indian Wells weiter - Nun Duell gegen Kerber

Indian Wells - Andrea Petkovic ist in einem deutschen Duell erste Gegnerin für Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Indian Wells. Die Darmstädterin profitierte beim Stand von 6:0, 2:0 von der Aufgabe ihrer US-Gegnerin Vania King. Kerber hatte beim Turnier in der kalifornischen Wüste in der ersten Runde ein Freilos. Schon vor dem Duell gegen Fed-Cup-Teamkollegin Petkovic ist klar, dass die Kielerin wegen des Verzichtes von Serena Williams die Amerikanerin wieder als Weltranglisten-Erste ablöst.