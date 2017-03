Lörrach Komödie, Satire, Thriller und Liebesgeschichte

04:55 Kramp-Karrenbauer: "Martin Schulz ist zu schlagen"

04:49 USA verurteilen Festnahme von Demonstranten in Russland

Washington - Die USA haben die Festnahme hunderter friedlicher Regierungsgegner bei Demonstrationen in Russland scharf kritisiert. Das sei ein "Angriff auf zutiefst demokratische Werte", monierte ein Sprecher des US-Außenministeriums auf Facebook. Man sei auch besorgt über die Festnahme des Oppositionellen Alexej Nawalny und fordere die russische Regierung auf, alle friedlichen Demonstranten sofort freizulassen. Bei landesweiten Massenprotesten hatte die Polizei am Sonntag mehrere Hundert Demonstranten und Anhänger von Nawalny festgenommen. Nawalny selbst wurde gleich zu Beginn festgesetzt.

04:06 GKV lehnt Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneien ab

Berlin - Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung lehnt ein Verbot des Versandhandels für verschreibungspflichtige Arzneimittel strikt ab. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Johann-Magnus von Stackelberg, sagte der dpa: "Gerade für Menschen auf dem Land mit langen Wegen zu niedergelassenen Apotheken kann der Versandhandel die Versorgung verbessern." Der Koalitionsausschuss will sich am Mittwoch mit dem umstrittenen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Hermann Gröhe befassen. Vor allem in der SPD gibt es Widerstand gegen ein Verbot.