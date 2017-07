Lörrach Kreativ und gut gelaunt

02:56 De Maizière und Maaßen legen Verfassungsschutzbericht vor

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, stellen heute den Verfassungsschutzbericht 2016 vor. Der Bericht beleuchtet extremistische Tendenzen in Deutschland. Diesmal soll es vor allem um Gefahren des Islamismus gehen, aber auch um Links- und Rechtsextremismus, Spionage vor der Bundestagswahl und die "Reichsbürger"-Szene. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an und behaupten stattdessen, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.

02:56 Experten setzen auf Notbremssysteme für Busse

Münchberg - Ein modernes Notbremssystem hätte den verheerenden Unfall auf der Autobahn 9 in Nordbayern möglicherweise verhindern können. Wichtig seien nicht abschaltbare Notbremssysteme, die auf Stau-Enden reagieren könnten. Das sagte Professor Hermann Winner, Experte für Autonomes Fahren an der TU Darmstadt. Bis Reisebusse ganz autonom fahren, werde es aber noch dauern. Für neu zugelassene Busse sind Notbrems-Assistenten schon seit 2015 vorgeschrieben. Bis November 2018 müssen auch ältere Busse damit nachgerüstet werden, erklären Branchenexperten.

02:14 Tödliche Prügelattacke auf Familienvater - Urteil erwartet

Bonn - Ohne Anlass ist im vergangenen Jahr ein Familienvater in der Kleinstadt Waldbröl in Nordrhein-Westfalen von einer Gruppe totgeschlagen worden. Heute will das Landgericht Bonn das Urteil in dem Fall sprechen. Angeklagt sind vier Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Für zwei Angeklagte im Alter von 20 und 21 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Jugendstrafen von jeweils vier Jahren und acht Monaten gefordert. Ein 23-Jähriger soll für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter, ein 35-Jähriger für drei Jahre. Die Verteidigung will Bewährungsstrafen.