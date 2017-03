Lörrach Lebenswege dokumentieren Geschichte

Lörrach. Zusammen mit sieben Lörracher Zeitzeugen hat Herbert Seilnacht im Eigenverlag ein Buch mit 130 Seiten verfasst und herausgegeben. Es behandelt die dramatische Flucht deutscher Familien aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten gegen Ende oder kurz nach dem 2. Weltkrieg.

Das 130 Seiten starke Buch ist ab sofort in den beiden Buchhandlungen Kastl in Lörrach, Basler Straße 158, und Weil am Rhein, Hauptstr. 292, zum Preis von 12,90 Euro erhältlich. Mit der ISBN-Nr. 978-3-943443-44-8 kann es auch deutschlandweit bestellt werden.

Bei den Zeitzeugen handelt es sich ausschließlich um Lörracher Bürger, die hier und im Umfeld eine neue Heimat gefunden haben.

Anfang 1945 flüchtete der vielen bekannte ehemalige Stadtrat und Ortsvorsteher von Brombach, Herbert Piorr, mit seiner Mutter aus Wehlau bei Königsberg. Ebenfalls aus Ostpreußen flüchtete der Altstadtrat Willi Findling und die Brüder Bruno und Paul Rimkus mit ihren kinderreichen Familien.

Die jeweiligen Flüchtlingsströme gingen kreuz und quer durch Ostpreußen und endete in einem Fall in einem Internierungslager in Dänemark und in einem anderen Fall (Rimkus) in der dreijährigen Zwangsarbeit auf russischen Sowchosen/Kolchosen. Aufgrund von Verwundungen wurden sowohl Herbert Piorr als auch Willi Findling auf Lazarettschiffen gerettet.

Das Buch enthält außerdem je eine Vertreibungsgeschichte aus Schlesien (Hubertus Langer) und dem Sudetenland (Walter Schossig) Ganz zum Schluss kommt noch der Hauinger Willi Spohn mit seiner Flucht aus einem französischen Gefangenenlager zu Wort.

Über die Entstehung des Buches und den Bezug zur jetzigen Flüchtlingssituation sowie über die wechselvolle Geschichte des ehemaligen deutschen Ostens gibt der Herausgeber und Verfasser Herbert Seilnacht Auskunft.

Am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr findet in den Räumen der Buchhandlung Kastl, Basler Straße in Lörrach, eine erste Lesung statt, in der drei der Zeitzeugen Ausschnitte aus ihrer Fluchtgeschichte vortragen.