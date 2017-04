Lörrach Lehrer, Forscher, Künstler

Nachrichten-Ticker

03:44 Gabriel spricht in London mit Johnson über Brexit

Berlin - Wenige Tage nach Eröffnung des Brexit-Verfahrens reist Außenminister Sigmar Gabriel heute zu seinem Antrittsbesuch nach London. In der britischen Hauptstadt trifft er seinen Amtskollegen Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis. Gabriel will nach Angaben des Auswärtigen Amts deutlich machen, dass Deutschland weiterhin eine enge Partnerschaft der EU mit Großbritannien anstrebe und dass die Brexit-Verhandlungsbeginn schnell starten sollten.

03:43 Sechs Verletzte bei Feuer in Asylunterkunft

Weil der Stadt - Sechs Menschen sind bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Weil der Stadt im Landkreis Böblingen verletzt worden. Laut Polizei erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden von Notärzten versorgt. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.

02:42 Maas will Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Berlin - Justizminister Heiko Maas hat eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz gefordert. Anlass ist das Inkrafttreten der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen vor 25 Jahren in Deutschland. Eine solche Verankerung wäre ein wichtiges Symbol, sagte Maas der "Rheinischen Post". Das beinhalte ein klares Signal für die gesamte Gesellschaft: "Jedes Kind hat Rechte." In Berlin findet heute ein Festakt zum Jubiläum statt. Der Konvention zufolge hat jedes Kind das Recht auf Gesundheit, Bildung und Mitbestimmung.

02:42 Nato-Generalsekretär fordert höhere Verteidigungsausgaben

Brüssel - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Deutschland und andere europäische Verbündete dazu aufgerufen, im eigenen Interesse mehr in die Verteidigung zu investieren. Es gehe nicht darum, die Vereinigten Staaten zufriedenzustellen. Es gehe um Europas Sicherheit, sagte er dem "Handelsblatt". Europa sei viel näher an den Krisen und Bedrohungen als die USA, "näher an Russland, näher an Syrien und dem Irak". Die Konflikte im Nahen Osten hätten die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst - in Europa.

01:47 Hendricks will arbeitnehmerfreundliche Firmen fördern

Berlin - Angesichts des Rekordwerts an Pendlern will die Bundesregierung arbeitnehmerfreundliche Unternehmen fördern. Die Regierung wolle Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern bessere Mobilitäts-Bedingungen zu bieten, sagte Umweltministerin Barbara Hendricks den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das könnten Jobtickets sein, Carpooling oder flexiblere Homeoffice-Angebote. In einem Wettbewerb sollten Modellprojekte ausgewählt und mit sieben Millionen Euro gefördert werden. Die Zahl der Pendler in Deutschland war 2015 auf einen Rekordwert gestiegen.