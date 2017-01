Lörrach. Für den Pianisten und Komponisten Julian Moehring, aufgewachsen in Lörrach, war das Heimspiel mit der slowakischen Sängerin Ester Wiesnerova eine Premiere. Das Duo trat am Freitag in der Alten Feuerwache auf und der Satz, dass „der Prophet im eigenen Lande nichts gilt“, muss in diesem Fall umgedeutet werden.

Er fühle sich wie in einem Wohnzimmer, meinte Moehring zur Atmosphäre in der Feuerwache. Die Stühle reichten nicht aus, so groß war der Andrang. Das große Interesse zeigte, dass das Duo weit mehr als ein Geheimtipp ist. Beide Musiker studieren am Berklee College of Music in den USA und haben mit gemeinsamen Arrangements und Auftritten früh ihren eigenen Stil gefunden und weiterentwickelt. Moehring beherrscht nicht nur ein bis in feinste Nuancen abgestimmtes Klavierspiel. Die Stärke der beiden zeigt sich vor allem in den Duetten, die ein weites klangliches Feld ausloten, etwa im Song „Scarborough Fair“, der durch das Duo „Simon and Garfunkel“ bekannt wurde.

Die Leidenschaft für Jazz und Weltmusik scheint der Sängerin Ester Wiesnerova im Blut zu liegen. Vor allem die traditionellen Lieder ihrer Heimat interpretiert sie mit starkem Ausdruck und großer klanglicher Palette. Es wundert es nicht, dass sie nach bestandener Aufnahmeprüfung das höchstdotierte Stipendium des Studienfachs Gesang erhielt.

Die eigenen Texte der beiden greifen auf Alltagserlebnisse zurück und auf Lebensumbrüche. So beschreibt der Song „We are growing up“ der gebürtigen Slowakin auch die Schattenseiten des Erwachsenwerdens, ist aber musikalisch in einen lockeren Samba verpackt, so dass der Ernst des Lebens mit einer gewissen Leichtigkeit einher geht.

Ähnlich beschreibt es Moehring mit seinem Herbstsong: Die Sehnsucht nach dem Zuhause kommt hier ebenso zum Tragen wie die Sehnsucht nach der Ferne.

Die beiden scheinen über ihr musikalisches Talent hinaus sensible Antennen dafür zu haben, Text und Musik so zu kombinieren und gemeinsam zu interpretieren, dass etliche Stücke dieses überaus gelungenen Abends richtig unter die Haut gehen.