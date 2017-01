Wer das breite Leistungsspektrum der Kreiskliniken an einem Ort erleben will, Fragen an Ärzte und weitere Fachleute hat, oder sich dafür interessiert, was notwendig ist, um das komplexe System Krankenhaus zum Funktionieren zu bringen, der ist am 29. Januar im Kreiskrankenhaus Lörrach an der richtigen Adresse: Alle drei Standorte der Kreiskliniken präsentieren sich dort von 12 bis 16 Uhr.

Lörrach. Unter dem Motto „Wir laden ein – Medizin im Gespräch“ findet die Veranstaltung der Kreiskliniken, bei der alle medizinischen Fachbereiche der drei Standorte Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim vertreten sind, zum dritten Mal statt.

Im Gespräch mit Ärzten Im Zentrum steht die unmittelbare Gesprächsmöglichkeit mit den Chef- und weiteren Ärzten und den vielen Spezialisten aus Pflege, Therapie oder Hygiene. Auch gibt es zahlreiche Tests wie Blutzucker, Blutdruck, BMI, Körperfettmessung oder Laufanalyse und Simulationen an medizintechnischen Geräten.

Interessantes für Jedermann Wurden die ersten beiden Ausgaben der Veranstaltung von den Besuchern bereits gut angenommen, möchten die Kreiskliniken dieses Jahr ein noch breiteres Zielpublikum ansprechen.

So liegt mit Führungen in Herzkatheter- und Schlaflabor, in neurologische Diagnostikbereiche oder Notaufnahme ein weiterer Schwerpunkt auf mehr Einblicken in die Welt des Krankenhauses. Hintergrundstrukturen Jede Klinik braucht im Hintergrund eine komplexe Infrastruktur, um ihre Leistungen für die Patienten anbieten zu können. Hier kommen Technik, Küche, Logistik, Einkauf, IT, Controlling oder Personalabteilung ins Spiel. Unter dem Motto „Kennzahlen einmal anders“ bieten diese Bereiche interessante Informationen – wer weiß schon, dass die Kreiskliniken pro Jahr 18 Tonnen Gemüse verarbeiten oder dass ein Patientenbett so viel Strom benötigt wie zwei Einfamilienhäuser? Klinik als Arbeitgeber Wer sich für die Kreiskliniken als Arbeitgeber interessiert, kann sich bei Jobbörse und der klinikeigenen Akademie Bildung und Beratung über Angebote informieren. Das Klinische Ethik-Komitee ist ebenfalls mit Informationen rund um Ethikberatung und Patientenverfügung vertreten. Natürlich dürfen auch Informationen zu aktuellen Stand bezüglich der Zukunftsplanungen der Kreiskliniken nicht fehlen. Externe Anbieter Als externe, am Kreiskrankenhaus Lörrach niedergelassene medizinische Anbieter beteiligen sich das MVZ Lörrach und die Onkologie Dreiländereck und laden zu Führungen in ihre Räumlichkeiten im nebenliegenden „ambulo“ ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – und auch für kleine Gäste mit Kinderschminken, Buttonmaschine, Popcorn und Teddyambulanz. Der Eintritt ist frei.