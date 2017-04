Lörrach Lörracher organisieren Großereignis

Nachrichten-Ticker

02:51 US-Angriff in Syrien - Krise zwischen Washington und Moskau

Washington - Mit einem Luftangriff auf Syriens Armee haben die USA ihre Politik in dem Bürgerkriegsland radikal geändert und eine Krise mit Russland ausgelöst. Kremlchef Wladimir Putin verurteilte den Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkts als Angriff auf die Souveränität Syriens. Bundeskanzlerin Angela Merke bezeichnet ihn als nachvollziehbar. Eine erneute Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates endete ohne Ergebnis. Trump hatte den Angriff als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz syrischer Truppen angeordnet. Dabei waren am 4. April mindestens 84 Menschen ums Leben gekommen.

02:47 EU-Finanzminister tagen auf Malta

Valletta - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine EU-Kollegen beraten heute bei einem Treffen auf Malta, wie sie private Investitionen in Nordafrika voranbringen könnten. Die EU will unter anderem Fluchtursachen bekämpfen, indem sie wirtschaftliche Perspektiven verbessert. Thema des Ministertreffens ist zudem die internationale Steuerpolitik. Ziel der EU ist ein gutes Umfeld für Wirtschaftswachstum.

02:11 Schweden verstärkt nach Anschlag in Stockholm Terrorabwehr

Stockholm - Die schwedischen Behörden sind nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Stockholm in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. Die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. Der Täter war am Nachmittag mit einem offensichtlich gekaperten Lastwagen durch eine Einkaufsstraße gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt. Am Abend nahm die Polizei eine Person fest, "die Verbindungen zu dem Fall haben kann", wie es hieß.

02:08 Von der Leyen: Keine Beteiligung an US-Einsätzen in Syrien

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schließt eine deutsche Beteiligung mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen an möglichen weiteren US-Angriffen in Syrien aus. Die deutschen Tornados hätten in der Koalition gegen den Terror eine sehr klare Aufgabe, nämlich im Kampf gegen den IS aufzuklären, sagte von der Leyen dem SWR. Dies habe nichts mit der Frage von Chemiewaffen und Präsident Baschar al-Assad zu tun. In der ARD sagte die Ministerin: "Wir müssen und wir wollen unseren Fokus auf den Kampf gegen den IS legen."

01:12 "Let's Dance": Ex-Eisschnellläuferin Friesinger-Postma raus

Berlin - Die Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma muss die RTL-Show "Let's Dance" verlassen. Die 40-Jährige schied am Abend in Runde vier mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Erich Klann, aus. Nach dem Votum der Jury um Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi sowie der Abstimmung der Zuschauer landete das Paar auf dem letzten Platz und ist somit raus aus dem Wettbewerb. Am Freitag in zwei Wochen kämpfen die zehn verbliebenen prominenten Kandidaten weiter um den Show-Titel "Dancing Star".