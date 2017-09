Lörrach Masterplan für die Innenstadt

Nachrichten-Ticker

22:05 Schneelawine löst sich - Mehrere Verletzte

Berchtesgaden - Mehrere Mitglieder einer Wandergruppe sind in den Berchtesgadener Alpen beim Abgang einer Schneelawine verletzt worden. "Vier Personen der Gruppe sind betroffen", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Unglücksstelle liege schwer zugänglich hinter der Landtalalm. Selbst die Polizeikräfte hätten das Gelände hinter dem Königssee nur per Helikopter erreicht. In den Berchtesgadener Alpen war laut Lawinenwarndienst Bayern zuletzt bis zu einem halben Meter Schnee gefallen. Woher die Reisegruppe stammte, war noch unklar.

21:52 Keine Kinder mehr unter Trümmern der Schule in Mexiko

Mexiko-Stadt - Entgegen der Vermutungen gibt es unter den Trümmern einer durch das Erdbeben in Mexiko-Stadt eingestürzten Schule wohl kein in Trümmern eingeschlossenes Mädchen mehr. Das teilte ein Marinesprecher vor Ort an der Schule "Enrique Rébsamen" mit. Marineeinheiten sind an der Suche beteiligt.

21:50 ZDF-"Politbarometer": SPD verliert leicht an Zustimmung

Berlin - Wenige Tage vor der Bundestagswahl sackt die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter ab. Im ZDF-"Politbarometer" kommt die SPD nur noch auf 21,5 Prozent - ein Minus von 1,5 Punkten im Vergleich zur Vorwoche. Die Union rangiert demnach unverändert bei 36 Prozent. Die Linke würde 8,5 Prozent erreichen, die Grünen 8 und die FDP 10 Prozent. Die AfD könnte ein weiteres Mal zulegen und käme auf 11 Prozent. Über eine Mehrheit im Bundestag würden damit eine große Koalition und ein Jamaika-Bündnis verfügen.

21:48 Gabriel wettert gegen Trumps "nationalen Egoismus"

New York - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat vor der UN-Generalversammlung vor "nationalem Egoismus" gewarnt und zu Widerstand gegen die Weltsicht von US-Präsident Donald Trump aufgerufen. "Das Motto "Unser Land zuerst" führt nur zu mehr nationalen Konfrontationen und weniger Wohlstand. Am Ende gibt es nur Verlierer", sagte er an die Adresse Trumps, der "Amerika zuerst" zum Leitgedanken seiner Amtszeit gemacht hat. Den Namen des US-Präsidenten erwähnte der Vizekanzler nicht ein einziges Mal.

20:44 Schneelawine löst sich in Berchtesgadener Alpen

Berchtesgaden - In den Berchtesgadener Alpen hat sich am Abend eine Schneelawine gelöst. Weil es möglicherweise Verletzte gibt, sind Hubschrauber, Bergwacht und Polizeibergführer im Einsatz. Die Polizei spricht von umfassenden Suchmaßnahmen im Bereich Hagengebirge. "Als gesichert gilt, dass da eine Wandergruppe unterwegs war", sagte ein Sprecher. Deren Verbleib sei unklar. Die Rettungskräfte müssten in der Dunkelheit auf Nachtsicht fliegen. Der Einsatz könne sich lange hinziehen.