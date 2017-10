Lörrach Mehr als Gymnastik

Von Ursula König

Der TV Haagen deckt mit seinem Angebot die Interessen unterschiedlicher Altersklassen zeitgemäß ab. Einen Einblick in das weite Feld der Möglichkeiten gab der erste „Tag der Bewegung“ am Sonntag in der Schlossberghalle unter dem Motto „schau zu – mach mit!“

Lörrach-Haagen. Was genau verbirgt sich hinter klangvollen Namen wie „Pole Dance“, „Fitness“ oder „Qi Gong“? Der Bewegungstag sei vor allem organisiert worden, um die Angebote plastisch erlebbar zu machen, erklärte der Vorsitzende André Haps im Gespräch. Menschen mit Freude an der Bewegung waren angesprochen, um sich an den Mitmachangeboten zu beteiligen oder eine der Tanzaufführungen zu sehen.

Diese beeindrucken teilweise mit nahezu professionellem Charakter. Moderner Tanz: Dies könne für junge Mädchen, die weiterkommen möchten, intensives Training bedeuten, wie Trainerin Saskia Ruby erklärte. So nutzte eine Gruppe den Tag, um die aktuelle Choreografie vorzustellen, die bis Anfang nächsten Jahres einstudiert sein will, um an Wettbewerben teilnehmen zu können. Eine Gruppe jüngerer Kinder zeigte Elemente der Früherziehung. Die Freude an Bewegung und Musik steht an erster Stelle, um die kleineren Mitglieder nach und nach an komplexere Bewegungsformen heranzuführen.

Die Schlossberghalle bot genügend Raum, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. So konnten im abgetrennten Kinderparadies jüngere Besucher unter Anleitung nach Lust und Laune Spiel- und Sportgeräte ausprobieren, während sich die Eltern an Angebote wagten wie „Tanz-Fit“ oder Volleyball.

Ruhiger wurde es in einem Nebenraum. Dort trafen sich kleinere Gruppen, um Thai-Chi, Yoga oder Gesundheitsgymnastik auszuprobieren. Wichtig, so Haps, sei für die Besucher zu erleben, dass das Programm des TV Haagen weit über die klassischen Angebote wie „Männer- und Damengymnastik“ hinausgeht. Die regelmäßige Teilnahme an den Vereinsangeboten fördere nicht nur die Gesundheit, sondern bereichere auch durch die sozialen Kontakte.

Haps erklärte, dass weitere Bewegungstage geplant seien. Die Premiere am Sonntag könne als „Stapellauf“ bezeichnet werde, der durchaus variiert werden könne. Zum Erfolg des Tages hat sicher auch die Bewirtung beigetragen. Gut besucht jedenfalls waren im Foyer die Tische direkt neben der Kuchentheke mit selbstgemachten Köstlichkeiten engagierter Helfer.

Der TV Haagen schafft eine Mischung zwischen traditionellen und modernen Angeboten für seine 730 Mitglieder. Diese reichen vom Eltern-Kind-Turnen bis zur Seniorengymnastik. Trainiert wird das ganze Jahr hindurch in der Schlossberg- sowie der Schulturnhalle. Zudem gibt es spezielle Sommer- oder Winterangebote.