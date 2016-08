Lörrach. Einen „Bärendienst“ erwiesen hat sich ein 30-jähriger Mann am Montagabend in Stetten. Nach reichlich Alkoholgenuss stritt sich der Mann laut Polizei wieder einmal mit seiner ebenfalls alkoholisierten Bekannten in deren Wohnung. Die Frau rief schließlich die Polizei zu Hilfe, die dem aggressiven Mann einen Platzverweis erteilte.

Er verließ daraufhin widerwillig die Wohnung, schnappte sich sein Rad und ging davon. Als die Streife wenig später zur Dienststelle zurückfuhr, sah sie den 30-Jährigen auf dem Rad fahrend. Er wurde angehalten und musste einen Alkoholtest absolvieren, der knapp drei Promille anzeigte. Außer einer Blutprobe folgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.