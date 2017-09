Lörrach „Mit Hebel unterwegs ...“ in Hauingen

Lörrach-Hauingen. In der Hebelbund-Reihe „Mit Hebel unterwegs ...“ geht es am Sonntag, 24. September, nach Hauingen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Evangelischen Nikolauskirche. Am 30. Juli 1759 heirateten dort die Eltern Johann Peter Hebels: Johann Jacob Hebel aus Simmern in der Kurpfalz und Ursula Örtlin aus Hausen im Wiesental.

Warum nicht in Basel, wo sie wohnten? Warum nicht in Hausen, dem Heimatort von Ursula Örtlin? Warum ausgerechnet in Hauingen? Diesen Fragen wird in einem Vortrag nachgegangen. Dazu lesen Inge Hemberger und Helen Liebendörfer passende Texte zum Thema. Anschließend ist im Hauingener Gemeindehaus neben der Kirche Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen. n Kosten: 10 Euro pro Person (wird vor Ort eingezogen). Anmeldung bis 17. September bei: Inge Hemberger, Tel. 07762/52 19 925 oder per E-Mail: i.hemberger@hebel- bund.de