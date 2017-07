Lörrach Mit Kindern – für Kinder

Mit ihrem Projekt „Ferienkinder aus Weißrussland“ setzten sich zwölf Schüler der Theodor-Heuss-Realschule (THR) gegen 120 weitere bundesweite „Children for a better World“-Projekte durch. Insgesamt wurden acht Projekte ausgezeichnet. Über die Beweggründe der THR-Schüler für die Engagement wurde kürzlich ein Film gedreht.

Von Lara Hackmann

Lörrach. Der Zweite Weltkrieg liegt mittlerweile über 70 Jahre zurück. Noch immer setzen sich Menschen für die Opfer und Angehörigen ein. So auch die zwölf Schüler der THR: „Wir wollen Kindern, denen es nicht so gut geht helfen und die damaligen Verbrechen wieder gut machen“, erzählt David (13). Deswegen haben sie sich mit ihrem Projekt „Ferienkinder aus Weißrussland“ beim Wettbewerb des Vereins „Children for a better World“ beworben.

Ihre Motivation dafür: „In der Nähe von Tschernobyl gab es im Zweiten Weltkrieg ein Kinder-KZ. Den Kindern wurde Blut entnommen, um das den deutschen Soldaten zu geben. Viele sind gestorben“, erklärte Laura (13).

Mit der Einladung in die Region wollen die engagierten Schüler den Kindern aus Schlobin eine Freude bereiten: „Zehn Mädchen kommen für zwei Wochen aus Weißrussland zu uns. Jeden Tag gehen zwei von uns nach Weil am Rhein, wo sie schlafen, und machen ihnen Frühstück. Danach machen wir noch Ausflüge. Das wird ein Riesenspaß“, erzählte Donya (13).

Am kommenden Donnerstag startet das Projekt: Die ersten sechs Tage werden die Kinder gemeinsam im Préhisto-Parc in der Schweiz verbringen. Dort gehen sie in den Dino- Park und in die Tropfsteinhöhle. Im Anschluss sind Ausflüge nach Freiburg und Frankreich geplant – damit die Gäste auch das gesamte Dreiländereck kennenlernen. Zwei der Projektmacher besitzen außerdem ein ganz besonderes Talent: Rollkunstlauf. Deswegen wird es dazu einen Workshop geben – so auch im Tanzen.

Nach den zwei Wochen trennen sich dann schon wieder die Wege der deutschen und russischen Kinder. Doch das Projekt wird weiter laufen. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, lernen die Projektmacher im September in Berlin. Denn dort erwartet sie nicht nur die Preisverleihung, sondern auch ein fünftägiges Camp.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Lara und Merlin, Gewinner des letzten Jahres, werden die THR-Schüler bei Kreativ-Workshops lernen, wie sie ihr Projekt in Schwung behalten können.

Insgesamt gab es acht Siegerprojekte aus ganz Deutschland. Alle Teilnehmer werden sich in Berlin kennenlernen. Unterstützt wurden die Projekte vom Verein mit 1 500 Euro – das reichte jedoch nicht. Deswegen jobbten die Lörracher Schüler nach Schulende im Rhein-Center in Weil am Rhein als Maskottchen.

Am letzten Tag in Berlin werden die Kinder im Schloss Bellevue von der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen.

Die Filme über die vielen Projektemacher werden erstmals in Berlin gezeigt. Danach kann sie sich jeder auf der Seite des Vereins „Children for a better World“ (www.children.de), ansehen.