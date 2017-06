Lörrach Mit Rat und Tat zur Seite stehen

Von Ursula König

Lörrach. Seit einem Jahr ist das neue Theaterhaus des Theaters Tempus fugit funktionsfähig. Der Förderverein hat beim Umbau und Theaterbetrieb massive Unterstützung geleistet, sowohl finanziell als auch in Eigenleistung. Die Aktionen in einen finanziellen Rahmen zu fassen, sei kaum abschätzbar, erklärte der Vorsitzende Ulrich Maßen an der Jahreshauptversammlung am Dienstag im Theaterhaus.

Der Förderverein sei eine große Bereicherung, erklärte Theater-Geschäftsführer und Beisitzer des Fördervereins, Thorsten Blank. „Es sind viele kleine Beiträge, die das Leben hier erleichtern.“ Mit Rat und Tat stehe der Förderverein zur Seite und am Ende sei es doch eine große Summe, die dabei herauskomme.

Rückblick

Blank sprach von einem „bewegenden Jahr“ mit Baustelle, Umzug und Eröffnung: „Nach über einem Jahr sind wir angekommen.“ Dazu trugen auch die Leistungen des Fördervereins bei: Das Gebäude erhalte durch das Theater und die Leistungen des Fördervereins einen Mehrwert. Gemeint sind damit unter anderem der Ausbau des Kellers, die Modernisierung der Schließanlage, die Gartengestaltung sowie die Brandschutztüren.

Nach einigen Verhandlungen mit der Stadt sei diese bereit, die Materialkosten zu übernehmen. Viel Geld wurde auch für die Verlängerung des Aufzugs in das Untergeschoss aufgebracht: Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 90 000 Euro übernahm der Förderverein mit Hilfe von Sponsoren 41 000 Euro.

Insgesamt, so Theater-Leiterin Karin Maßen, habe der Förderverein seit dem Bestehen mehr als 44 000 Euro eingebracht. Aufgrund der „Finanzknappheit des Theaters“ habe der Verein sich noch mehr vorgenommen: Der Aufführungsraum beispielsweise werde im Sommer sehr heiß. Hier seien Kühlelemente eingeplant.

Spenden und Sponsoren

Erfreuliches gab es von der Stuhlpatenschaft zu berichten: Von den 120 Stühlen konnten 66 an Paten zu jeweils 85 Euro vergeben werden. Der Rotary Club hat zehn Stück übernommen. Auch Einmalspenden in größerer Höhe oder Einkaufsgutscheine kommen dem Theater zu Gute. Das Haus sei auch zur Vermietung gedacht. Mit Hilfe des Fördervereins könne sich das Theater nun wieder ganz den „Kerngedanken der Offenheit und Vernetzung“ widmen, so Blank.

Finanzen

Der Kontostand belief sich Anfang Juni 2016 auf knapp 17 000 Euro. Die Einnahmen betrugen 12 500 Euro. Dazu kommen Spenden und Stuhlpatenschaften. Kontostand Ende Mai 2017: 3800 Euro.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Ulrich Maßen, Vorsitzender, Annette Eckstein, zweite Vorsitzende, Philipp Reiß, Kasse, Barbara Bauer, Schriftführerin und Beisitzer Thorsten Blank und Carsten Vogelpohl

Förderverein des Theaters Tempus fugit, 56 Mitglieder,

Adlergäßchen 13, 79539 Lörrach, www.fugit.de