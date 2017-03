Lörrach Mit viel Herz für die Benachteiligten

Die Vorstandschaft des Vereins Aktion Dritte Welt um den Vorsitzenden Peter Rapp lud am vergangenen Freitag in das Gemeindehaus St. Fridolin nach Lörrach-Stetten ein. Der Verein hat sich die finanzielle Unterstützung sozialer Projekte in Entwicklungsländern Südamerikas und Afrikas auf die Fahnen geschrieben.

Lörrach. Mithilfe internationaler Projektpartner und befreundeter Organisationen entstehen in Chile, Bolivien oder Peru Unterkünfte für Waisenkinder.

Oder etwa in Zusammenarbeit mit der Stiftung Cristo Vive, mit der in Santiago de Chile Aufklärungsmaßnahmen für Obdachlose und Drogenabhängige mitgetragen werden. Finanzen So flossen auch im vergangenen Jahr rund 42 000 Euro an Spendengeldern, die der Verein erhielt, in Hilfsaktionen in der Dritten Welt. Eine weitere unverzichtbare Einnahmequelle neben den Spenden ist der Weltladen „Milch-Hüsli. Dort werden fair gehandelte Waren aus aller Welt angeboten. Nach Aussage der Leiterin Monika Heindl „lief das Geschäft 2016 gut. So beteiligte man sich an zahlreichen Aktionen wie dem Stettener Straßenfest oder der Kinderbuchmesse. Der gesamte Verein konnte laut dem Ehrenvorsitzenden Herbert Seilnacht ein „sehr erfreuliches finanzielles Ergebnis‟ erzielen.‘

Sowohl die Kassenführer, als auch der komplette Vorstand wurde einstimmig entlastet. Monika Scheler wurde darüber hinaus für ihr Amt als Kassenführerin, das sie nach 30 Jahren abgibt, mit einem Blumenstrauß geehrt.

Änderungen Auflösen wird sich bis in einem Jahr der Förderverein der Aktion Dritte Welt. Dieser hielt dem Hauptverein bisher finanziell den Rücken frei und ist nach Auffassung der Vorstandschaft nicht mehr notwendig. Nach derzeitiger Planung soll es künftig nur noch den Aktion Dritte Welt-Verein geben, dessen aktueller Vorstand Peter Rapp aus persönlichen Gründen ab Oktober seine Hauptverantwortung an den 2. Vorstand Reinhard Schmitt abgeben wird.

Mit Spannung wurde am Ende der Sitzung die Berichterstattung von Marie-Rose und Pierre Schneider erwartet. Sie berichteten hautnah über ihren Besuch eines Aufnahme- und Durchgangszentrums für elternlose Kinder in der Elfenbeinküste in Katiola. Mit den bisherigen Spendengeldern entstand dort ein Wohnhaus. Als nächstes soll mit Vereinshilfe ein Wasserbrunnen gebaut werden.