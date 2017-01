Lörrach. „Einzigartig“ – Mit diesem Motto startete die internationale Allianzgebetswoche 2017 am 8. Januar. Auch in Lörrach fand die Gebetswoche mit vielen Veranstaltungen statt. Ein Höhepunkt war das Gebetskonzert von Albert Frey vor rund 450 Besuchern am 9. Januar in der Freien Evangelischen Gemeinde. Im Rahmen dieser Veranstaltung startete auch die Bibelabschreibaktion der Lörracher Kirchen: „Lörrach schreibt ab“, so eine Mitteilung.

Ein weiterer Höhepunkt war der Jugendabend am vergangenen Freitag mit knapp 200 Jugendlichen. Für die Stadtmission ein Zeichen, dass in allen Generation „Beten 2017“ neu entdeckt wird. Weitere Veranstaltungen wie organisierte Gebetsabende und Treffen wie ein Gebetsspaziergang durch die Stadt füllten die Woche.

Zum 171. Mal fand die Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Deutschland in rund 1000 Städten und Gemeinden statt. Im Mittelpunkt stand Luthers vierfaches „Allein“. Eine Parole, die die Reformation prägte und für Evangelische bis heute aktuell ist: „Allein durch die Schrift“, „Allein durch die Gnade“, „Allein durch den Glauben“ und „Christus allein“.

In der Aktion sollte es laut Allianz nicht nur um die Wirkung des Gebets auf jeden Einzelnen nach innen gehen, sondern auch um die in die Welt hinein gerichtete Einladung Gottes an alle Menschen.

Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb, sagte dazu: „Wir dürfen trotz aller unterschiedlicher Einzelerkenntnisse miteinander im Glauben leben, gerade dann, wenn wir – mit Gottes großer Familie – zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen.“