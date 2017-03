Von Gerd Lustig

Ohne Sprache keine Integration: Das weiß Christine Meinzer-Folk vom Caritasverband im Landkreis nur zu gut. Daher sind Ideen, die die Motivation zum Lernen erhöhen, gefragt. Und eine gute Idee hatte die zuständige Mitarbeiterin für den Bereich Koordination Ehrenamt Flüchtlinge selbst: ein Vorlesewettbewerb für junge Flüchtlinge im Landkreis.

Lörrach. „Deutsch lernen und dabei Spaß haben, sich über die eigenen Fortschritte freuen und erleben, was möglich ist“: Das waren und sind dabei die Prämissen für den Caritasverband. Sabine Dietrich, Leiterin der Stadtbibliothek Lörrach, war sofort begeistert. Und so geht am Samstag, 13. Mai, ab 10.30 Uhr im Saal der Stadtbibliothek erstmals ein solch spezieller Vorlesewettbewerb über die Bühne. „Es ist sogar ein Pionierprojekt“, wie Meinzer-Folk nach Recherchen und Nachfragen beim Börsenverein feststellte. Gefördert und finanziert wird der Wettbewerb von der Caritas-Stiftung.

Angelehnt an den etablierten deutschlandweiten Vorlesewettbewerbs für Sechstklässler, dessen Kreisentscheid zuletzt am 22. Februar in Lörrach stattfand, sind jetzt Flüchtlinge im Alter zwischen zehn und 20 Jahren, die noch nicht länger als drei Jahre in Deutschland leben, aufgerufen teilzunehmen. Erste Aufrufe stießen auf große Resonanz – Es gibt bereits 30 Anmeldungen aus allen Teilen des Landkreises, darunter Kinder aus Syrien, Irak, Albanien, Palästina und Serbien. Es können aber noch jede Menge mehr werden. Ein Abholdienst wird eingerichtet.

Alle Teilnehmer lesen eine dreiminütige Passage aus einem selbst ausgesuchten Buch. Eine dreiköpfige, derzeit noch nicht benannte Jury bewertet dann die Lesevorträge und vergibt Urkunden und Preise, wobei unter anderem ein Trip in den Europapark sowie wertvolle Sachpreise winken. „Das möglichst zahlreiche Publikum im Saal bilden die Familien der Kinder und Jugendlichen sowie die der sie betreuenden Helfer“, wünschen sich Sabine Dietrich sowie Franziska Kufner, zuständig in der Stadtbibliothek für die Kinder- und Jugendbibliothek und auch den Vorlesewettbewerb, sowie Caritas-Mitarbeiterin Meinzer-Folk.

„Es ist wirklich eine tolle Idee und passt zur Stadtbibliothek“, erklärte Dietrich. Zur Kundenklientel zählten in der Vergangenheit immer auch Flüchtlinge. Für sie wurde im Erdgeschoss sogar eigens eine eigene Ecke, gekennzeichnet mit IDA“, was „in Deutschland ankommen“ bedeutet.

Infos rund um den erstmaligen Vorlesewettbewerb gibt es für interessierte Helfer am Mittwoch, 15. März, von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadtbibliothek (3. OG Seminarraum). Anmeldungen dazu werden erbeten per E-Mail an f.kufner@loerrach.de oder an christine.meinzer-folk@ caritas-loerrach.de Bei dem Termin werden Tipps zum richtigen Vorlesen und zur richtigen Buchauswahl gegeben. Vorgestellt werden auch Bücher, die sich für den Vorlese-Wettbewerb eignen. Bei großer Nachfrage wird es einen zweiten Info-Termin geben.